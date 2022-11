Calcio, Eccellenza girone A: la testa se la prende la Clivense, Camisano solo quinta

I risultati della decima giornata del campionato veneto di Eccellenza, girone A. Il Bassano 1903 di mister Glerean non è riuscito a fermare la corsa della capolista Clivense: decide la partita Bragagnolo. Anche lo Schio per del in casa contro l’Academy Plateola. Tutte le altre squadre vicentine pareggiano in trasferta. La settimana prossima derby a Cornedo tra la Virtus e l'Eurocassola.

Albignasego-Montorio 1-0 - Rete: Man.Cecconello (giocata sabato 12 novembre 2022)

Schio-Academy Plateola 1-2 Reti: Giusti (S); Stefanelli (AP), Turea (AP) (giocata sabato 12 novembre 2022)

Valgatara-Eurocassola 1-1 - Reti: aut. Foroni (EC), Caia (V) (giocata sabato 12 novembre 2022)

Ambrosiana-Virtus Cornedo 0-0

FC Bassano 1903-Clivense 0-1 - Rete: Bragagnolo

Belfiorese-Garda 1-1 - Reti: (in aggiornamento)

Mestrino Rubano-La Rocca Altavilla 0-0

Pescantina Settimo-Pozzonovo 2-1 - Reti: Bertasi (PS), Plamadeala (PS); Franchin (P)

Vigasio-Camisano 0-0

Riposa: Castelnuovo DG

CLASSIFICA

Clivense S.M 24

Ambrosiana 23

Academy Plateola 20

Mestrino Rubano 19

Camisano 19

Bassano 17

Eurocassola 17

Albignasego 16

Valgatara 14

Montorio 13

Schio 13

Garda 13

Vigasio 13

La Rocca Altavilla 13

Pozzonovo 11

Belfiorese 11 (-1)

Pescantina Settimo 10

Virtus Cornedo 9

Castelnuovo DG 8



PROSSIMO TURNO 11esima giornata, mercoledì 16 novembre 2022, 20 e 30:

Ambrosiana-Castelnuovo DG

La Rocca Altavilla-Garda

Vigasio-Bassano

Virtus Cornedo-Eurocassola

Albignasego-Belfiorese

Schio-Valgatara

Camisano-Pozzonovo

Mestrino Rubano-Clivense

Montorio-Academy Plateola.

Riposa: Pescantina Settimo