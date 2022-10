Calcio, Eccellenza girone A: Bassano vince il derby a Cornedo, pareggiano in casa Camisano e Altavilla, Eurocassola e Schio perdono in trasferta

I risultati del quinto turno del campionato di Eccellenza Veneto, girone A:

Academy Plateola-Garda 2-0 - RETI: st doppietta di Antenucci

Ambrosiana-Pescantina Settimo 1-1 - RETI: 4’ st Micciché (A), 45' st Schults (PS)

Camisano-Castelnuovo del Garda 1-1 - RETI: 4’ pt Aloisi (CDG), 18' st Colman Castro (CA)

Mestrino Rubano-Valgatara 2-2 - RETI: 36' pt Fittà (V), 32' st Topao (M), 36' st Meneghello (M), 48' st Caià (V)

Montorio-Clivense 0-2 - RETI: Cibin (C), Florian (C)

Pozzonovo-Eurocassola 1-0 - RETE: 20' st Rizzieri

La Rocca Altavilla-Belfiorese 1-1 - RETI: 5' st Balde (B), 10' st Ballarini (LRA)

Vigasio-Schio 1-0 - RETI: 4’ st Zanetti

Virtus Cornedo-Bassano 1-2 - RETI: 4’ pt Zuin (B), 38’ pt Bounafaa (B), st Munarini (C)

Riposa: Albignasego



CLASSIFICA: Albignasego 12, Ambrosiana 12, Clivense S.M 11, Camisano 11, Eurocassola 10, La Rocca Altavilla 9, Vigasio 9, Mestrino Rubano 8, Belfiorese 8 (-1), Montorio 7, Bassano 7, Academy Plateola 7, Garda 7, Castelnuovo DG 6, Pozzonovo 5, Schio 5, Valgatara 4, Virtus Cornedo 2, Pescantina Settimo 2

PROSSIMO TURNO, 17esima giornata - Mercoledì 12 ottobre 2022, ore 20 e 30:

Castelnuovo DG-Calcio Schio,

Clivense-Albignasego,

Academy Plateola-La Rocca Altavilla,

Bassano-Pescantina Settimo,

Belfiorese-Valgatara,

Garda-Vigasio,

Montorio-Virtus Cornedo,

Pozzonovo-Mestrino Rubano,

Eurocassola-Ambrosiana.

Riposo: Camisano