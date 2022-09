Calcio, Eccellenza: Garda "Forgia" la beffa alla Virtus Cornedo (1-0)

Niente da fare per il Cornedo a Garda che si vede annullare per fuorigioco ben due reti e subisce al 16' del secondo tempo la rete di Forgia.

La Virtus si dà da fare subito e già al 5' va in rete con un colpo di testa di Calgaro su grossa di Bernardinello. L'arbitro però annulla per un presunto fuorigioco. Il Cornedo macina gioco e al 40' va in rete con un diagonale di Vigolo su un lancio lungo di Trivunovich, e anche in questo caso l'arbitro ritiene sia fuori gioco e annulla.

Sul fronte opposto pericolosissimo 2 minuti dopo Forgia che su punizione colpisce la traversa difesa del portiere vicentino Fattori. Al 45' per i vicentini Calgaro va vicino al gol: la palla viene respinta con difficoltà dal portiere del Garda Carletti.



Nel secondo tempo ancora Calgaro che calcia a porta vuota e a botta sicura ma un difensore della squadra veronese riesce a salvare sulla linea; e questo al 2'. Al 15' invece il contropiede del Garda che lancia Farias che ci prova: para Fattori. I gol arriva al 16' della ripresa conche batte un tiro a giro e inganna l'estremo difensore della Virtus Cornedo.Domenica prossima Cornedo ospita Castelnuovo.