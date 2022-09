Calcio, Eccellenza: finisce in parità il derby della Pedemontana, Schio-Bassano, 1-1

L'incontro infrasettimanale serale tra il Calcio Schio e FC Bassano 1903 finisce in partià sul 1-1. La compagine di casa di mister Pozza gioca decisamente meglio nella prima frazione arrivando a confezionare il gol del vantaggio al 26' con Pizzolato su assist di Giusti. I giallorossi di mister Glerean reagiscono e nella ripresa riescono ad agguantare il pari con il bomber Lukanovic al 23'. Impresa non facile per i bassanesi che si sono trovati davanti uno Schio attendista e cinisco e chiuso nella sua metà campo, pronto per ripartenze micidiali.

Alla fine un punto a testa in classifica che non scontenta nessuno. Il Bassano domenica 2 ottobre ospita in casa allo stadio Mercante il Camisano.