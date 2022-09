Calcio, Eccellenza: fa male a Cornedo perdere in casa nel finale con la corazzata Clivense (2-3)

In altri tempi si sarebbe scritto: corsara la Clivense in casa del Cornedo. La squadra veronese del mitico Sergio Pellissier oggi presidente, ha battuto i padroni di casa della Virtus Cornedo per 3-2. Un risultato arrivato a due minuti dalla fine del match con un gol inaspettato di Momodou.

Un esordio tutto in salita con i quotati scaligeri per la squadra di mister Davide Zenorini che a fine match ha dichiarato che il pareggio ci poteva stare rispetto a ciò che si era visto in campo. Ma il calcio a volte è strano.

La squadra del paese delle corniole va in vantaggio al 12' con Lovato da calcio d'angolo. Tre minuti dopo è Polo a pareggiare per i veronesi cogliendo un traversone rasoterra in area.

Nella ripresa va subito in vantaggio al 5' la squadra ospite di mister Allegretti con Errichiello che raccoglie la palla non trattenuta dal portiere dicasa Pilan. L'estremo difensore tra l'altro si infortuna e Zenorini è costretto al cambio. Al 21' è Vigolo con un tiro dai 35 metri a pareggiare i conti: 2-2, e sembra finita qui. Ma al 43' il neoentrato Momodou di testa mette la palla alle spalle di Bonaguro. E' il 2-3 finale che sorride ai veronesi della Clivense.