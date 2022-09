Calcio, Eccellenza: Cornedo affonda in casa con due colpi dell'Academy Plateola (0-2)

Allo stadio comunale Santagiuliana si è giocato Virtus Cornedo contro Academy Palteola: match che si è concluso con la vittoria degli ospiti padovani per 0-2. Un incontro che ha visto in campo due organini importanti.

Va in vantaggio al 4’ con un colpo di testa di Antenucci che mette in rete su cross dalla destra.

Gli uomini di mister Davide Zenorini reagiscono e al 5’ manca un pari fatto su assist di Cannarella.

Al 10’ Calgaro su assist di Munarini impegna seriamente il portiere dell’Academy che è costretto ad una parata spettacolare. Dieci minuti dopo Lovato colpisce un palo e la palla non vuole entrare per portare il pareggio agli uomini di casa.

Nel secondo tempo dopo qualche minuto di gioco Cervelli inquadra la porta degli ospiti di testa, ma il portiere sventa il pericolo.

Al 35’ il raddoppio degli ospiti: segna Arma che raccoglieil pallone che sfugge al portiere di casa Fattori in uscita.

E Fontana, estremo difensore del Plateola, salva il risultato a 5’ dalla fine su un tiro diretto all’incrocio dei pali di Ballestrin.



Per Virtus Cornedo comunque una buona prestazione ma purtroppo non concretizzata nel risultato.