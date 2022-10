Calcio, Eccellenza: Camisano vince a Bassano, pareggiano il Cornedo in trasferta e lo Schio in casa, Altavilla vince

Ecco i risultati del quarto turno del campionato di Eccellenza, girone A:

LE SQUADRE VICENTINE

Ha riposato: Eurocassola

Bassano-Camisano 0-1 - RETI: 27’ st Chimento (C)

Belfiorese-Virtus Cornedo 1-1 - RETI: K.Balde (B), Munarini (VC).

Schio-Ambrosiana 2-2 - RETI: Sartore (S), Shehu (S); Arvia (A), Bokoko (A)

Valgatara-La Rocca Altavilla, 1-2 - RETI: autorete (V); Ballarini (LRA), Tonani (LRA)

LE ALTRE PARTITE

Albignasego-Vigasio 1-0 - RETI: Mugnai al 41' p.t. (A)

Castelnuovo del Garda-Montorio 2-2 - RETI: Piger (C), Ceschi (C); 2 Vesentini (M)

Clivense-Academy Plateola 2-1 - RETI:

Doppietta di Florian (C); Antenucci (AP)

Garda-Pozzonovo 1-1 - RETI: Turrini (G), Poncia (P)

Pescantina Settimo-Mestrino Rubano 1-3 - RETI: Cailotto (PS); Nalesso (MR), Semenzato (MR), Topao (MR)

LA CLASSIFICA

Albignasego 12, Ambrosiana 11, Camisano 10, Eurocassola 10, Clivense S.M 8, La Rocca Altavilla 8, Mestrino Rubano 7, Belfiorese 7 (-1), Montorio 7, Garda 6, Vigasio 6, Castelnuovo del Garda 5, Schio 5, Bassano 4, Academy Plateola 4, Valgatara 3, Pozzonovo 2, Virtus Cornedo 2, Pescantina Settimo 1

PROSSIMO TURNO

Le partite della quinta giornata: si gioca domenica 09 ottobre 2022, ore 15 e 30.

Academy Plateola-Garda,

Ambrosiana-Pescantina Settimo,

Camisano-Castelnuovo DG,

Mestrino Rubano-Valgatara,

Montorio-Clivense,

Pozzonovo-Eurocassola,

La Rocca Altavilla-Belfiorese,

Vigasio-Schio,

Virtus Cornedo-Bassano

Riposa: Albignasego