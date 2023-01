Calcio, eccellenza: Bassano batte il Camisano ed è ad un punto dalla vetta

Per le vicentine: il derby e big match tra Camisano e Bassano va ai giallorossi di Glerean che puntano alla vetta che recuperano e vincono con Zuin e Bounafaa. Lo Schio pareggia a Verona, mentre l’Unione La Rocca Altavilla batte in casa il Valgatara (3-1). Stesso copione, ma vittoria di misura, per Virtus Cornedo in casa con la Belfiorese (1-0). In questo turno il riposo toccava all’Eurocassola.

Questi i risultati della 23esima giornata del campionato Eccellenza girone A.

Academy-Clivense 3-0 - RETI: Lobbia, Spiller, Dell'Andrea

Ambrosiana-Schio 1-1 - RETI:

Camisano-Bassano 1-3 - RETI: Rampazzo (C), Zuin (B), doppietta Bounafaa (B)

Mestrino Rubano-Pescantina Settimo 1-2 - RETI: Tresoldi (M), Vicentini (P), Zamboni (P)

Montorio-Castelnuovo DG, 0-0

Pozzonovo-Garda 3-0 - RETI: Franchin e doppietta Gherardo

Unione La Rocca Altavilla-Valgatara 3-1 - RETI: Bianco (LA), Ballarini (LA), Lombardo (LA), Multari (V)

Vigasio-Albignasego 2-0 - RETI: Marchesini, Micchi

Virtus Cornedo-Belfiorese 1-0 - RET: EDal Dosso

Riposa: Eurocassola

CLASSIFICA

Clivense S.M 44

Bassano 43

Ambrosiana 43

Academy Plateola 42

Eurocassola 37

La Rocca Altavilla 36

Schio 36

Albignasego 35

Vigasio 33

Mestrino Rubano 29

Camisano 29

Montorio 29

Virtus Cornedo 28

Pescantina Settimo 24

Valgatara 24

Garda 22

Castelnuovo del Garda 21

Belfiorese 20 (-1)

Pozzonovo 16

PROSSIMO TURNO, 24esima giornata, 05 febbraio 2023: Bassano-Virtus Cornedo

Belfiorese-Unione La Rocca Altavilla

Clivense-Montorio

Garda-Academy Plateola

Pescantina Settimo-Ambrosiana

Union Eurocassola-Pozzonovo

Valgatara-Mestrino Rubano

Castelnuovo DG-Camisano (22/02/2023)

Schio-Vigasio (22/02/2023)

Riposa: Albignasego