Calcio, Eccellenza: Bassano a Noale sotto di 3 reti rimonta e vince 5-3

Un pomeriggio di festa per il Calvi Noale e i suoi tifosi si è trasformato in un pomeriggio da incubo. I padroni di casa in vantaggio per 3-0 si fanno rimontare fino al pareggio dal Bassano e poi la squadra di mister Francesco Maino allunga fino al 3-5. Incredibile forza di volontà, perseveranza e costanza per i giallorossi della città del Grappa.

Nella prima frazione di gioco dominano i padroni di casa e il bassano è in afanno soprattutto dopo la rete che arriva al 30' con Zane. Sull'uno a zero i giallorossi spingono e si sbilanciano in attacco e nel secondo tempo ne approfittano prima Peron al 9' su ribattuta e poi lo stesso Peron al 16' fornisce un assist a Chia che sigla il 3-0. Bassano sembra staso a tappeto dal Noale e la partita, compromessa. Maino opera alcuni cambi e al 22' inserisce il ritrovato Cenetti rimescolando la posizione in campo dei giocatori. La tattica si dimostra vincente perché con Cenetti in mezzo al campo e il Calvi che praticamente smette di giocare pago dell'ampio margine di vantaggio, dal 24' comincia il festival del Bassano: prima Zuin che si trova lanciato da solo davanti al portiere e insacca sul secondo palo. Poi sei minuto dopo Bounafaa accorcia con bel tiro all'incrocio dei pali. Al 35' anche Paludetto si ritrova da solo davanti al portiere e sigla il pareggio: 3-3. Poi su azione Antenucci entra in area e batte il portiere del Calvi Fornea: è il sorpasso, 3-4. La rete che sigilla il risultato e la vittoria in trasferta dei giallorossi arriva nel primo minuto di recupero con Roveretto.



TABELLINO - CALVI NOALE-BASSANO VIRTUS, 3-5 (1-0)

CALVI NOALE: Fornea, Vianello P., Gasparini, Zane, Bortoluzzi (24’p.t. Coppola), Leonarduzzi, Bagarotto, Coin, Peron (17’s.t. Dell’Andrea), Chia (32’s.t. Scanferlato), De Vido (39’s.t. Berardi).

In panchina: Fabbian, Losso, Pizzinato, Bellia, Franciosi.

Allenatore: Matteo Vianello

FC BASSANO: Amatori, Paludetto, Minozzo, Miotto (1’s.t. Fracaro), Pellizzer (1’ s.t. Cestaro), Rosina, Santacatterina (22’s.t. Roveretto), Xamin (22’s.t. Cenetti), Antenucci, Bounafaa, Zuin (44’s.t. Ronzani).

In panchina: Artuso, Bardini, Caron, Popovic.

Allenatore: Francesco Maino

ARBITRO: Bazzo di Bolzano, assistenti Pasquesi di Rovigo e Popovic di Padova.

RETI: P.t.: 30’ Zane. S.t. 9’ Peron, 16’ Chia, 24’ Zuin, 30’ Bounafaa, 35’ Paludetto, 43’ Antenucci, 46’ Roveretto.

NOTE: Angoli: 4-7. Ammoniti: Xamin, Roveretto. Espulso al 40’s.t. Coin per doppia ammonizione. Recupero: pt 2’, st 6’.