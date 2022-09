Calcio, Eccellenza: Altavilla e Bassano pareggiano 1-1

E' un pareggio equo quello tra Unione La Rocca Altavilla e FC Bassano 1903 che si conclude sul 1-1 con gli ospitiche vanno in vantaggio nel primo tempo e la risposta degli uomini di mister Beggio al 40' della ripresa.

La prima occasione da ricordare è per i padroni di casa con Mattioli che tira di poco a lato della porta difesa dal bassanese Costa verso il 5'. Al 7' ancora i padroni di casa con una punizione insidiosa, che si ripetono poco dopo con un'azione che vede Romio offrire un assist a Ballarini che però calcia di poco sopra la traversa. La partita al 10' minuto circa diventa nervosa e i padroni di casa reclamano, uno dopo l'altro, un paio di calci di rigore per falli in area su Gianesini e Tonani. Occasioni sull'asse Liotto, Gianesini e Mattioli (che non aggancia) per l'Unione e pericolo per la porta di Marocchi al 35' con il divfensore Ghosheh che sventa un tiro degli ospiti giallorossi.

Il Bassano insiste e al 36' segna con Bruno, bravo a colgiere una palla in area e ad insaccarla alle spalle del portiere dell'Unione La Rocca. Altro pericolo per i padroni di casa in chiusura di frazione con Zuin che calcia dalla distnza e il portiere dell'Altavilla deve deviare in tuffo.

Nella ripresa il giallorosso Lukanovich inizia subito con conclusioni che vengono fermate dalla difesa e da Marocchi. Al 10' percussione di Zuin con un altro tiro insidioso che Marocchi deve deviare in corner. Sul fronte opposto l'attaccante di casa Tonani calcia nello specchio ma la palla impatta sul palo. E al 24' ancora un tentativo del giallorosso Zuin, poi Lukanovich al 34' e la palla va alta. E ancora la punizione dell'Altavilla di Bianco che sfiora il palo esternamente. Ma il gol per i padroni di casa è maturo e al 40' finalmente, con un rasoterra, Lombardo sigla il pareggio. Infine per l'Altavilla ci sarebbe al 43' anche l'occasione di passare in vantaggio ma Bianco non si aspetta un passaggio all'ultimo e non è preparato a deviare in rete. Finisce 1-1.

La settimana prossima il Bassano è ospite dello Schio e L'Unione La Rocca ospita il Pozzonovo.