Calcio, Eccellenza/A: tra Bassano e La Rocca Altavilla è pari (2-2), tonfo per Cornedo e Camisano

In classifica con il pareggio FC Bassano (che resta in terza posizione) si porta sopra l’Academy Plateola battuta dai cugini dell’Eurocassola. Al Camisano non riesce l’impresa di fermare la Clivense.Grande vittoria dello Schio in casa contro il roccioso Albignasego. Cornedo torna sconfitto da Castelnuovo sul Garda.

Questi i risultati (con gli autori delle reti) della 22esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A

Bassano-La Rocca Altavilla 2-2 - RETI: Lombaro (LR), Fracaro (LR), Brunazzi (B), Peotta (B)

Belfiorese-Mestrino Rubano 1-0 - RETE: Balde

Schio-Albignasego 1-0 - RETE: 8’ pt Pizzolato

Castelnuovo-Virtus Cornedo 2-0 - RETI: Ceschi, Ambrosi

Clivense-Camisano 2-0 - RETI: Romano, Venitucci

Garda-Montorio 1-1 - RETI: Farias (G), Vesentini (M)

Pescantina Settimo-Vigasio 0-3 - RETI: Miotto, Malagnini, Marchesini

Eurocassola-Academy Plateola 1-0 - RETI: 5' st Parolin

Valgatara-Ambrosiana 2-1 - RETI: Leso (V), Porcelli (V), Giordano (A)

Riposa: Pozzonovo

CLASSIFICA

Clivense 41

Ambrosiana 39

Bassano 37

Academy Plateola 36

Schio 35

Eurocassola 34

Albignasego 32

La Rocca Altavilla 30

Vigasio 30

Mestrino Rubano 29

Camisano 29

Virtus Cornedo 25

Montorio 25

Valgatara 24

Garda 22

Castelnuovo del Garda 20

Belfiorese 20 (-1)

Pescantina Settimo 18

Pozzonovo 13

PROSSIMO TURNO, 35esima giornata, 25 gennaio 2023:

Academy Plateola-Virtus Cornedo

Bassano-Schio

Belfiorese-Pescantina Settimo

Castelnuovo del Garda-Albignasego

Clivense-Vigasio

Garda-Ambrosiana

Mestrino Rubano-Eurocassola

Montorio-Camisano

Pozzonovo-La Rocca Altavilla.

Riposa: Valgatara