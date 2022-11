Calcio, Eccellenza/A: Schio in casa batte Eurocassola mentre il Cornedo vince in trasferta ad Altavilla. Camisano sotto di misura a Mestrino

Ecco i risultati della 12esima giornata del campionato Eccellenza girone A:

Albignasego-Pozzonovo 2-1

Ambrosiana-Montorio 2-2

Belfiorese-Castelnuovo DG 3-0

Schio-Eurocassola 2-1 - RETI: per Schio in rete Roveretto e Gumiero; per Cassola in gol Zanini.

Mestrino Rubano-Camisano 2-1 - RETI: Per il Mestrino in gol Topao e Poli; per il Camisano in gol De Stefani

Pescantina Settimo-Garda 2-4

La Rocca Altavilla-Virtus Cornedo 0-1 - RETE: la partita la decide la rete di Bernardinello

Valgatara-Clivense 3-3

Vigasio-Academy Plateola 1-3

Riposa: FC Bassano 1903

CLASSIFICA

Clivense 27

Ambrosiana 27

Mestrino Rubano 25

Albignasego 25

Academy Plateola 24

Bassano 23

Camisano 22

Eurocassola 20

Valgatara 20

La Rocca Altavilla 19

Schio 19

Virtus Cornedo 18

Montorio 17

Garda 16

Belfiorese 14 (-1)

Pozzonovo 12

Vigasio 12

Pescantina Settimo 11

Castelnuovo del Garda 8

PROSSIMO TURNO, 13esima giornata - domenica 4 dicembre 2022, ore 14 e 30:

Academy Plateola-Albignasego

Camisano-Ambrosiana

Castelnuovo DG-FC Bassano 1903

Clivense-Belfiorese

Garda-Valgatara

Montorio-Vigasio

Pozzonovo-Schio

Eurocassola-Pescantina Settimo

Virtus Cornedo-Mestrino Rubano

Riposa: La Rocca Altavilla