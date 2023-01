Calcio, Eccellenza/A: Eurocassola scavalca Camisano (2-3) e La Rocca Altavilla batte la capolista Clivense

Il FC Bassano 1903 va a vincere a Sant'Ambrogio Valpolicella (1-2) e si porta a in terza posizione di classifica; lo Schio vince in casa di misura con una rete di Roveretto ai danni del Pescantina. Match all’ultimo gol tra Camisano e Eurocassola con gli ultimi che conquistano la posta e scavalcano i biancocelesti in classifica. L’Unione La Rocca Altavilla in casa fa lo scherzetto ai primi ella classe della Clivense di presidente Pellissier con i gol di Gianesini e Mattioli. La Virtus Cornedo infine batte in casa Garda per 2-0.

Di seguito i risultati della 21esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A: ??

Albignasego-Valgatara 1-1 - RETI: Leso (V), Cecconello (A)

Ambrosiana-Bassano 1-2 - RETI: 23’ pt Bounafaa rig. (B), 20’ st Crema (A), 23’ st Brunazzi (B)

Schio-Pescantina Settimo, 1-0 - RETE: 13’ pt Roveretto (S)

Camisano-Eurocassola 2-3 - RETI: 16’ pt Gallonetto (E), 40’ pt Rampazzo (C), 13’ st Fagan rig. (E), 26’ Meneghetti (E), 29’ Giaretta (C)

Mestrino Rubano-Castelnuovo del Garda, 1-2 - RETI: 1’ pt Olonisakin (M), 17’ st Biasi (C), 28’ st Ceschi (C)

Montorio-Pozzonovo, 3-0 - RETI: Antolini, N'Ze, Lavagnoli

La Rocca Altavilla-Clivense 2-0 - RETE: 16’ pt Gianesini, 30’ st Mattioli

Vigasio-Belfiorese 1-0 - RETE: Boscolo Bisto

Virtus Cornedo-Garda 2-0 - RETI: 22’ e 33’ pt Fiumicetti

Riposa: Academy Plateola

CLASSIFICA

Ambrosiana 39

Clivense San Martino 38

Academy Plateola 36

Bassano 36

Schio 32

Albignasego 32

Eurocassola 31

Mestrino Rubano 29

Camisano 29

La Rocca Altavilla 29

Vigasio 27

Virtus Cornedo 25

Montorio 24

Garda 21

Valgatara 21

Pescantina Settimo 18

Belfiorese 17 (-1)

Castelnuovo DG 17

Pozzonovo 13

PROSSIMO TURNO, 22esima giornata, 22 gennaio 2023: Bassano-La Rocca Altavilla

Belfiorese-Mestrino Rubano

Schio-Albignasego

Castelnuovo-Cornedo

Clivense-Camisano

Garda-Montorio

Pescantina Settimo-Vigasio

Eurocassola-Academy Plateola

Valgatara-Ambrosiana

Riposa: Pozzonovo