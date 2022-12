Calcio, Coppa Italia serie C femminile: il Vicenza batte il Padova 5-2

Primo turno di Coppa Italia per il Vicenza che da detentrice del titolo ci tiene a fare bene e lo dimostra in campo.

Mister Dalla Pozza applica un po’ di tura-over: tra l’altro deve rinunciare a ben 4 ragazze per infortunio ed indisposizione. In campo le biancorosse scendono con il modulo 4-3-3 ormai collaudato con Dalla Via in porta (esordio stagionale per lei), linea difensiva con Schiavo, Missiaggia, Pagiarino e Gobbato; Maddalena sulla mediana con Missaggia e Catuzzo; trio offensivo con Marchiori, Basso e Dal Bianco.

Giornata uggiosa con una leggera pioggerellina, e si gioca su campo sintetico.

La prima rete è biancorossa e la segna Marta Basso, il bomber della premiata ditta di mister Dalla Pozza: al 15’ è Dal Bianco che crossa sul secondo palo dove arriva l’attaccante che calcia al volo in rete. E’ l’0-1.

Al 41’ del primo tempo Dal Bianco che riceve palla da Cattuzzo in area viene atterrata dalla difesa avversaria e l’arbitro fischia il penalty: Cattuzzzo batte dagli 11 metri e segna: è lo 0-2.

Al 44’ Carl accorcia le distanze per il Padova calciando internamente sul palo: per il portiere Dalla Via è impossibile arrivarci. E’ l’1-2. E si va a riposo.

Nella ripresa al 10’ da segnalare un palo per Cattuzzo.

Al 14’ cross di Maddalena che piazza una bella palla per le saltatrici: ci arriva Missaggia, il portiere padovano respinge e sulla palla si avventa la neoentrata Sule che segna: è l’1-3.

Al 19 è Costantini del Padova che si inventa un tiro da fuori area che sfiora la parte bassa della traversa e si insacca: è il 2-3.

Il Padova prende coraggio e mette in fila un paio di occasioni da gol a cui risponde il Vicenza con almeno quattro occasioni.

Al 42’ infine segna Plechero lanciata da Cattuzzo: 2-4.

Al 44’ c’è ancora posto per la seconda rete (e che rete!) di Sule ancora su assist di Cattuzzo. La partita finisce con la vittoria del Vicenza per 5-2.

Vittoria meritata per la squadra biancorossa che, soprattutto nel secondo tempo, non è riuscita a concretizzare diverse occasioni per incrementare il vantaggio.

Primo turno della fase a gironi vinto: la prossima partita di Coppa sarà il 18 dicembre alle 14 e 30 ad Altavilla contro il Villorba Calcio femminile. Il terzo match della prima fase a gironi è invece in programma domenica 8 gennaio 2023 in Alto Adige contro il Merano (si gioca alle 14 e 30).



Sotto la giovane nigeriana Sule Rafiat Folakemi che brucia la difesa avversaria: a Padova l'attaccante ha segnato una doppietta