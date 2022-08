Calcio, amichevoli: FC Arzignano Valchiampo fatica col Montebelluna ma vince 3-2

I giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini vincono mercoledì 3 agosto 2022 anche il secondo ncontro amichevole della stagione: a Montebelluna aprono le danze, poi vanno sotto nel primo tempo e si riprendono nel secondo conquinstando il match.

In campo all'inizio vi sono solo tre elementi (Casini, Molnar Cariolato) della rosa della scorsa stagione: il cambio di categoria ha costretto a rinforzare la squadra e a "rinfrescarla".

In attacco si mettono in mostra Tardivo, Tremolada e Bordo (quest'ultimo dietro alle altre due punte nel modulo caro a Bianchini 4-3-1-2): tutti e tre impegnano l'estremo difensore trevigiano Gerardi. A sbloccare però è il rigore fischiato per fallo su Tremolada al 22' e realizzato da Bordo.

empre nel primo tempo poi i padroni di casa reagiscono e segnano al 24' con Abdulai e al 35' con Fasan. Si va a riposo sul 2-1 per il Montebelluna. Grandolfo devia in gol una punizione di Casini, ma è in fuorigioco e la rete è annullata, o meglio mai convalidata! Tante occasioni anche sulle fasce per Davi e Zanella.



Nella ripresa i giallocelesti non ci stanno (sicuramente Bianchini negli spogliatoi si è fatto sentire) e pareggiano al 6' con Tardivo su assist di Grandolfo (sfortunata, altro gol annullato dopo un minuto) e allunga Tremolada in chiusura al 43', dopo che Parigi ha bersagliato più volte la porta dei trevigiani senza però gonfiare la rete.Venerdì 5 agosto l'Arzi sale in Altopiano per il ritoro al fresco e sabato 6 agosto 2022 nel pomeriggio alle 17 la squadra è impegnata nella terza amichevole con i locali del 7 Comuni. Poi sempre allo stadio di Gallio i giallocelesti incontreranno in amichevole il Camisano e la Virtus Cornedo rispettivamente mercoledì 10 e venerdì 12 agosto 2022.