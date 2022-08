Calcio, amichevole: a Gallio FC Arzignano Valchiampo batte Camisano 1910 (8-1)

Quinto giorno di ritiro per il FC Arzignano Valchiampo in Altopiano di Asiago. Alle ore 17 del 10 agosto 2022 al campo sportivo di Gallio (Vicenza) si è giocata l’amichevole tra i giallo celesti e il Camisano Calcio 1910 finita 8-1.

Nel primo tempo i biancoazzurri sono riusciti a contenere la la superiorità tecnico tattica dell’Arzi dopo la prima rete del difensore Andrea Bonetto al 3’. Per un buon quarto d'ora, fino al 18’, le due squadre si sono studiate. Ma proprio al 18' arriva la prima azione corale efficiente dell'Arzignano Valchiampo: il portiere Corà non riesce a intercettare il pallone toccato però dalla difesa: è il 2-0 (autorete). Poi si mette in mostra il centravanti gialloceleste: Granadolfo al 31’ batte un rigore per fallo della difesa del Camisano: spiazza l'estremo difensore dell'Est vicentino e il pallone gonfia la rete, il risultato sale sul 3-0. Il poker arriva al 37’ dopo un forte pressing dei giallocelsti: Grandolfo manda la palla in rete su azione: 4-0.

Nella ripresa entrambe le squadre ne approfittano per cambiare sin da subito un gran numero di giocatori: d'altro canto è un test amichevole. Per l’Arzignano entrano quasi tutti coloro che erano rimasti in panchina nella prima frazione.

Uno di questi e Szymon Fyda che al 4’ su assist di Antoniazzi beffa il portiere Corà: 5-0.

Al 11’ dopo qualche minuto in cui i giallo celesti hanno perso la via del gol, il Camisano ne approfitta con Anostini in contropiede: è 5-1, complice il portiere dei biancoazzurri.

Al 27’ segna anche Molnar che sale sulla fascia destra ed è servito da Antoniazzi davanti alla porta: 6-1.

Al 30’ segna Tremolada (in attacco nel secondo tempo Bianchini ha inserito davanti Fyda e Tremolada e Grandolfo fa da mezzapunta) su assist di Fyda.

Infine quest’ultimo si ripete al 43’ della ripresa siglando quindi una doppietta in partita (come Grandolfo) e al termina di un’altra azione corale. L’incontro si chiude sul 8-1.

TABELLINO - FC Arzignano Valchiampo-Camisano 1910, 8-1 (4-0)

FC Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Saio; Davi, Grosso, Bonetto, Zanella; Barba, Casini, Bordo; Cester; Grandolfo, Parigi.

IN PANCHINA: Volpe, Casini (cap), Molnar (vice), Fyda, Cariolato, Penzo, Antoniazzi, Tremolada.

Allenatore: Giuseppe Bianchini.

Camisano 1910: Corà; Anostini, Chimento (vice), Pavan, Gojkovic; Campesan, Sciancalepore, Giaretta; Volpto (cap), Baccarin, De Stefani.

IN PANCHINA: Calabria, Bedin, Miola, Michelini, Mlila; Ghiotto, Nardi, Rampazzo, Fiorese, De Peron, Filotto.

Allenatore: Massimiliano Sabbadini.

Arbitro: Gaetano Maccà di Schio. Assistenti Andrea Dalla Costa e Davide Marcolin.

RETI: 1° tempo: (3'), Autorete Camisano (18'), (31' su rigore e 36'). 2° tempo: (4' e 42'), Steven Anostini (10'), (25'), (30').

NOTE: temperatura sui 22 gradi centigradi, cielo soleggiato. Campo in buone condizioni. Presenza di pubblico contenuta.



Sotto alcune foto del match: