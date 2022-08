Calcio a 7, CSI Vicenza: gli Sbarellati vincono la Carmini Cup 2022

Un torneo molto corretto quello organizzato dal Circolo Sportivo dell’oratorio dei Carmini a Vicenza che è affiliato al Centro Sportivo Italiano (CSI). Un evento dedicato al calcio a 7 a cui hanno partecipato sette squadre open. Si tratta dell’unico torneo di calcio dilettanti che si gioca in centro storico d’estate.

La formula all’italiana ha impegnato le compagini per quasi tutte le serate dell’ultima settimana di luglio e domenica 31 si è giocata la fase finale, una sorta di play off.

La classifica prima della fase finale: Sbarellati 15 punti; Beach Vorrey, Atletico Madrink, Patatinaikos 9 punti; New Team 6 punti; Real Bernal, 3 punti; Attacchi di Pane 1 punto.

In chiusura: semifinale (accesso per differenza reti) Atletico Madrink-Patatinaikos, 5-3; finale Sbarellati-Atletico Madrink, 8-2.

Vincono la seconda edizione del torneo Carmini Cup Gli Sbarellati, secondo posto per Atletico Madrink e terzo per Patatinaikos. Quarto posto per Beach Vorrey, quinto New Team, sesto posto per i Real Bernal e ultimi ma primi nella goliardia e nella voglia di divertirsi assieme gli Attacchi di Pane.

Vincono Gli Sbarellati (nella foto sotto)

Secondo posto per Atletico Madrink:

Terzo posto per i Patatinaikos:

Quarti i Beach Vorrey:

Quinto il New Team:

Sesti i calciatori del Real Bernal: