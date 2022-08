Calcio: 10mila spettatori al Menti per l'amichevole di lusso tra LR Vicenza e Milan

Sabato 6 agosto alle ore 19 allo stadio Romeo Menti il fischio d'inizio per LR Vicenza-Milan. Uno stadio da tutto esaurito con 10mila tifosi sugli spalti compresi i rossoneri. Al test amichevole tra le fila della squadra rossonera allenata da Pioli sarà possibile ammirare il gioco delle stelle internazionali del calcio, tra loro Theo e Leao, e dovrebbe debuttare anche l'ultimo acquisto ovvero il belga De Ketelaere.

Tra le fila biancorosse invece non sarà presente il giovane Tommaso Mancini convocato in nazionale under 19, ma oramai molto vicino al trasferimento alla Primavera del Milan.

Qualche guaio per mister Baldini: Cappelletti ha preso una botta in allenamento e non scenderà sull'erba del menti. In forse (ma più no che sì) anche Greco, Ronaldo e Sandon.

Tra i biancorossi che utilizzeranno per l'occasione le nuove maglie della Fila, vi saranno sicuramente i due nuovi attaccanti che nella scorsa stagione hanno raggiunto ampiamente la doppia cifra di reti a testa e in due hanno segnato ben 35 gol: sono Ferrari a cui è stato assegnato il numero 9 del centravanti e Rolfini che vestirà il numero 11. Il 10 è per ora ancora incollato sulla maglia di capitan Giacomelli. Su di lui ci sono voci di mercato: prima dell'inizio del campionato il "folletto di Spoleto" potrebbe abbandonare la sua amata Vicenza e quindi potrebbe lasciare libera la maglia con un numero così pesante.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Mister Baldini è probabile che contro il Milan sperimenti i due moduli che si adattano meglio al gioco che preferisce: ovvero il 3-4-3 o il 3-5-2. Più gettonata la seconda e quindi potrebbero scendere in campo: Confente (in porta); in difesa Bellich, Ierardi e Padella; a centrocampo Dalmonte e Begic sugli esterni e centralmente Cataldi, Scarsella e Zonta; in attacco Ferrari e Rolfini.

IL MILAN TORNA AL MENTI DOPO 20 ANNI

L'ultima sfida allo stadio Menti tra Vicenza e Milan risale al campionato 2000-2001: in panchina c'era Edy Reja e i rossoneri guidati da Zaccheroni vennero battuti per 2-0 con i gol di Ousmane Dabo e Toni. Il Vicenza in quella stagione poi retrocesse.

L'ultima amichevole si è giocata nel 2000 a Milanello con il risultato di 5-1 a favore del Diavolo.

LA QUERELLE SULL'INIZIO DI COPPA ITALIA E CAMPIONATO

La Lega Pro ha presentato i gironi, ma ieri è saltato l'appuntamento dedicato al sorteggio dei calendari: il campionato di serei C rimane "sospeso" per la questione del Campobasso: il Consiglio di Stato ha sospeso l'esclusione dei molisani dal campionato, e l'udienza per discutere del ricorso è fissata al 25 agsoto prossimo. La Coppa Italia sarebbe dovuta iniziare il 21 e il campionato il 28 agosto. Ora c'è il rischio del rinvio della prima giornata di campionato.

Sotto i numeri assegnati ai giocatori del LR Vicenza proprio ieri (grafica: LR Vicenza)