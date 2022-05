C Femminile: Vicenza vince in Laguna e strappa il derby al Venezia (0-1)

Finale di stagione in sospeso fino all'ultimo per le biancorosse di Moreno Dalla Pozza che a causa del passo falso nel recupero proprio con il Trento, si sono fatte superare e sono a -1 dalla capolista a una giornata dalla fine e dopo aver condotto in testa quasi tutto il campionato.

A Venezia il Vicenza Calcio Femminile ha trovato contro una squadra coriacea e dalle buone individualità.

Tanto che nel primo tempo gestisce il gioco prevalentemente la squadra arancioneroverde, nonostante nel finale il Vicenza riesca a rendersi pericoloso in tre occasioni. Nel secondo tempo la svolta del match: la squadra di casa si affida ai lanci lunghi, mentre le biancorosse si fanno sentire sotto porta fino al 24’, quando Basso trova la rete sul cross di Kastrati. Sull'0-1 il Vicenza cerca il possesso palla per gestire il risultato.

LE AZIONI SALIENTI DI VENEZIA-VICENZA

Ma vediamo le azioni salienti: nel primo tempo al 3' dalla bandierina mette in mezzo il Venezia, l'estremo difensore vicentino Palmiero Herrera respinge e fa ripartire Cattuzzo; servita in profondità Sule che supera due difensori ma si fa ipnotizzare dal portiere, calciandole il pallone addosso.

Al 7' Zuanti controlla una palla in uscita nell’area del Vicenza, girata di spalle riesce comunque a bilanciarsi ed a calciare a giro alla sinistra di Palmiero Herrera che si allunga e devia in calcio d’angolo: miracolo e risultato salvo!

Al 40' triangolazione delle vicentine tra Montemezzo e Sule, quest'ultima in area incrocia sulla destra sfiorando il secondo palo.

Al 10' della ripresa un ottimo anticipo di Battilana a metà campo che appoggia a Montemezzo che di prima intenzione serve in profondità Sule; la giovane attaccante biancorossa a tu per tu con Pinel angola sulla destra, ma l’estremo difensore arancioneroverde allunga il piede e riesce a deviare la conclusione, trovando un’ottima parata.

Al 24' della ripresa il gol vicentino che determina la vittoria: Maddalena riconquista palla a metà campo, apre quindi sulla sinistra per Kastrati che palla al piede dribbla il difensore e dal fondo mette un traversone rasoterra; Basso all’altezza del secondo palo insacca in rete di potenza, trovando la 30esima rete in campionato. E grande festa in campo!

Insomma per il Vicenza un finale di stagione al cardiopalma, si deciderà tutto domenica 5 giugno: Il Vicenza gioca in casa col il Civitanova e il Trento con il Brixen.

Il Vicenza deve vincere per sperare ancora nel sorpasso.

TABELLINO - Venezia Calcio Femminile – Vicenza Calcio Femminile 0-1 (0-0)

VENEZIA CALCIO FEMMINILE: 22 Pinel, 5 Martinis, 7 Zuanti (dal 72’ 20 Mella), 10 Nencioni (dal 87’ 8 Stefanello), 18 Cacciamali (dal 81’ 9 Stankovic), 19 Zizyte, 21 Quaglio, 25 Carleschi, 28 Mantoani, 32 Dal Ben, 99 Gissi (dal 62’ 14 D’Avino)

In panchina: 14 D’Avino, 15 Squizzato, 20 Mella, 8 Stefanello, 9 Stankovic

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena, 4 Missiaggia (c), 7 Montemezzo, 6 Battilana, 16 Sule, 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 90’ 15 Broccoli), 10 Kastrati, 2 Gobbato

In panchine: 12 Dalla Via, 15 Broccoli, 19 Scaroni, 13 Suvet, 20 Frighetto, 17 Lugato, 14 Bauce, 5 Penzo, 11 Dal bianco

All. Dalla Pozza Moreno

ARBITRO: Gallo Francesco Ennio (Bologna)

Assistenti: Costel F., Cavallaro D. (Rovigo)

RETI: 69′ Basso (V).

NOTE - Ammonite: Battilana. Recupero: 0’; 3’.