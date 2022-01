C Femminile: Vicenza terzo in classifica ha aperto l'anno con una sconfitta (la prima) e un rinvio

Inizia in salita l'anno per le calciatrici di mister Moreno Dalla Pozza del Vicenza Calcio Femminile che nel dodicesimo turno di campionato hanno perso per la prima volta. Al campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina il 9 gennaio 2022 le biancorosse giocano bene nel primo tempo e vanno in vantaggio con Bauce al 40'. in apertura della ripresa arriva il gol del pareggio con un pallonetto di Rosa che inganna la brava portiere biancorossa Palmiero Herrera.

Il Vicenza femminile reagisce e molte sono le occasioni nella ripresa per andare in porta, ma né Bauce, nè Montemezzo é il neoacquisto Sule (lanciato da Basso) riescono a pungere!

Le biancorosse vengono punite al 82' dalla punta trentina Rosa su un dubbio fuorigioco. Vicenza perde con Trento 1-2.

IL TABELLINO: Vicenza Calcio Femminile -Trento Calcio Femminile, 1-2 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE : 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 70′ 16 Sule), 4 Missiaggia (cap), 8 Cattuzzo, 6 Battilana, 10 Kastrati, 7 Montemezzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco, 14 Bauce (dal 87′ 2 Broccoli)

A disposizione: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 5 Penzo, 2 Broccoli, 16 Sule, 17 Lugato, 20 Frighetto, 15 Gobbato, 13 Balestro.

Allenatore: Moreno Dalla Pozza

TRENTO CALCIO FEMMINILE : 1 Valzogher (cap), 2 Varrone (dal 75′ 21 Antolini), 19 Tonelli L., 25 Chemotti (dal 80′ 13 Tononi), 3 Ruaben, 8 Fuganti, 10 Rosa (dal 88′ 20 Gastaldello), 18 Poli, 17 Tonelli A., 9 Erlicher, 5 Lucin

A disposizione: 22 Callegari, 27 Lenzi, 20 Gastaldello, 13 Tononi, 21 Antolini, 14 Torresani. Allenatore: Massimo Spagnolli

ARBITRO: S. Re Depaolini. Assistenti: A. Piran, F. Pilon

MARCATRICI: 40′ Bauce (V), 46′, 82′ Rosa (T).

NOTE: Ammonite: 72′ Cattuzzo (V). Recupero: 1’; 4’

IL 16 GENNAIO RINVIATA LA PARTITA IN TRASFERTA A BRESSANONE

Domenica scorsa 16 gennaio 2022 le biancorosse non sono partite per Bressanone dove le attendeva uno scontro al vertice. Brixen Obi ha ottenuto il rinvio dalla Lega per covid.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA DEL VICENZA FEMMINILE

Il Vicenza Calcio Femminile in questo momento dopo aver giocato 11 partite (sulle 13 giornate) è in terza posizione.

In prima posizione si trova il Venezia Calcio Femminile (la squadra maschile è in serie A) con 31 punti (12 partite giocate), al secondo posto il Trento (27 punti) che ha scavalcato Vicenza (26 punti): però le trentine hanno dipsutato 12 partite, mentre le biancorosse solo 11. Segue Brixen Obi a 23 punti con sole 10 partite disputate.

Sotto altre foto di Camilla Tresso (per Vicenza Calcio Femminile) realizzate al campo di Tavernelle durante il match Vicenza-Trento