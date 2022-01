C Femminile: Vicenza Calcio vincente a Civitanova (3-0) non ferma la scalata in vetta al girone B

Vittoria anche a Civitanova contro le locali della Vis per il Vicenza Calcio Femminile nel girone B della serie C. Le ragazze di Moreno Dalla Pozza segnano al 22' su rigore battuto da Basso. L'arbitro ha concesso il penalty dopo che Kastrati è stata travolta da un'uscita fallosa del portiere marchigiano Natalini. Nel primo tempo le biancorosse segnano ancora al 25' con Bauce su azione. Nella ripresa la stessa Kastrati sigla il terzo gol su assist di Dal Bianco.

Le biancorosse con la vittoria in classifica si confermano seconde a due punti dalla capolista Venezia FC (che ieri ha vinto col Riccione), ma hanno due partite da recuperare, mentre le lagunari una sola col Portogruaro

Mercoledì 2 febbraio 2022 il Vicenza ospita l'Oristano per uno dei due recuperi invernali: fischio d'inizio alle 14 e 30.