C Femminile: Vicenza Calcio vince a Trieste con un 3-0 maturato nel primo tempo

Un'altra bella vittoria per le biancorosse che manciano ad un ottimo ritmo in campionato, e riconquistano il primato in classifica sopra di un punto rispetto al Venezia Calcio Femminile.

Il Vicenza Calcio Femminile fa suo il match cià nel primo tempo: infatti i tre gol vengono segnati proprio nella prima frazione di gioco. Le biancorosse di Dalla Pozza ci provano subito a rendersi pericolose: dopo un paio di occasioni sfumate, vanno in gol al 7': Bauce dall' angolo indirizza un pallone che arriva a Missiaggia sul secondo palo, passaggio rasoterra per Basso dalla parte opposta che non sbaglia. E' lo 0-1. Al 13' si mette in mostra Penzo con un'azione solitaria in cui si libera di 4 avversarie ma al momento del tiro il pallone viene spazzato via. Coglie la sfera Cattuzzo che però calcia male e la palla va alta sopra la traversa.

Al 27' da segnalare una conclusione di Dal Biancofuori di poco che conclude su azione di Bauce e Sule.

Traversa al 37' di Cattuzzo con la palla che cade poco davanti alla riga bianca e il portiere avversario la fa sua.

Al 38' il secondo gol di Basso, questa volta di testa su cross di Bauce che riceve da Sule.

Ed è proprio Sule che al 42' chiude il primo tempo col terzo gol: riceve palla con un ottimo passaggio filtrante di Cattuzzo. Porta palla verso la porta, disorienta il portiere con una finta e insacca sulla destra: è lo 0-3. La stessa Sule per poco non sigla il poker 3 minuti dopo su rinvio di Missaffia: ma la palla va fuori di poco a lato della porta.

Nella ripresa il ritmo cala e comunque il match è spezzato dai cambi. Si mettono in evidenza Scaroni (entrata per Basso) e Sule in attacco, e in chiusura per poco Cattuzzo signa la quarta rete: il tiro difficilmente parabile però esce a lato del palo per pochi centimetri.

TABELLINO - Triestina Calcio Femminile-Vicenza Calcio Femminile, 0-3 (0-3)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena, 4 Missiaggia (cap), 5 Penzo (dal 76' 7 Montemezzo), 6 Battilana (dal 83' 17 Balestro), 10 Sule, 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 70' 19 Scaroni), 11 Dal Bianco (dal 83' 15 Gobbato), 14 Bauce (dal 57' 2 Broccoli. In panchina: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 16 De Vincenzi, 7 Montemezzo, 20 Frighetto, 17 Balestro, 15 Gobbato. Allenatore: Moreno Dalla Pozza.

TRIESTINA CALCIO FEMMINILE: 25 Bonassi, 2 Tic, 3 Usenich (dal 76' 14 De Angelis), 4 Sandrin, 5 Virgili, 6 Alberti (dal 68' 15 Gaspardis), 8 Blarzino, 9 Zanetti cap (dal 86' 17 Olivo), 10 Tortolo (dal 61' 18 Paoletti), 11 Nemaz, Del Stabile. In panchina: 1 Storchi, 13 Bortolin, 14 De Angelis, 15 Gaspardis, 16 Flaiban, 17 Olivo, 18 Paoletti. Allenatore: Fabrizio Melissano.

RETI: 7', 38' Basso (V), 42' Sule (V).

Arbitro: Schmid Marco (Rovereto)

Assistenti: Della Gaspera M., Masini G. (Gradisca d'Isonzo)

NOTE: giornata di sole, temperatura gradevole. Ammonita: 69' Virgili (T). Recupero: 2', 5'.

Altre belle immagini della partita di Trieste vinta dalle ragazze vicentine per 3-0 sulle tirestine (foto di Camilla Tresso per Vicenza Calcio Femminile).