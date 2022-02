C Femminile: Vicenza Calcio torna in testa dopo la vittoria a tavolino con Oristano

Alle 14 e 30 di oggi mercoldì 2 febbraio 2022 era in programma il recupero della 11esima giornata di campionato tra il Vicenza Calcio Femmnile e l'Atletico oristano rinviata in precedenza per covid. La squadra sarda però non si è presentata al campo di Tavernelle di Altavilal Vicentina e la terna arbitrale e la compagine di casa ha aspettato le avversarie inutilmente. Inevitabile che il direttore di gara decidesse per la vittoria a tavolino per 3-0.



Con questa vittoria (tre punti) il Vicenza scavalca nuovamente di un punto il Venezia FC, e riconquista la testa della classifica. E le vicentine guadagnano il titolo di campionesse d'inverno!