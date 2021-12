C Femminile: Vicenza Calcio torna in campo con la Coppa Italia mercoledì a Tavernelle contro il Genoa

E' saltata per alcuni casi di positività al Covid la gara di campionato che si doveva disputare questo fine settimana tra la prima squadra del Vicenza Calcio Femminile allenata da Moreno Dalla Pozza e l'Atletico Oristano. Tra le giocatrici sarde c'è stato qualche problema con il coronavirus che ha escluso la possibilità di effettuare l'incontro scportivo per via precauzionale. La partita è stata rinviata al 5 gennaio prossimo e si giocherà in terra berica.

IL PROSSIMO TURNO DI COPPA ITALIA MERCOLEDI' 22 DICEMBRE 2021

Ma prima di Natale si gioca ancora: le biancorosse di mister Dalla Pozza incontrano mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 14 e 30 il Genoa al campo di Tavernelle par gli ottavi di Coppa Italia femminile. SI tratta di un incontro a eliminazione diretta. E non sarà facile.