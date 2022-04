C Femminile: il Vicenza Calcio pareggia in casa del VFC Venezia a reti inviolate

Porta a casa solo un punto da Venezia il Vicenza femminile di coach Moreno Dalla Pozza. Le veneziane del VFC mettonoo in difficoltà le biancorosse, che a loro volta non iescono ad esprimere il loro gioco con fantasia e offensività. Nel VFC si mette in risalto Dalla Santa protagonista nelle azioni e pure in un bel gesto di fair play ammettendo di essere stata l'ultima a toccare un pallone al 17' facendo cambiare decisione di assegnazione della rimessa laterale all'arbitro.

Nel primo tempo da segnalare l'occasione di Kastrati al 43' su assit di Bauce: la palla è di un soffio a lato.

E al 45' su suggerimento della velocissima Dalla Santa , Convnti si trova a tu per tu con il portiere vicentino Palmiero Herrera, lo batte ma spreca.

All'inizio della ripresa porta palla Kastrati che stende la difesa e mette su un piatto d'argento la palla per Basso che calcia da posizione centrale alla distanza degli 11 metri e scheggia la traversa.

Al 31' della ripresa è Palmiero Herrera che salva il risultato per Vicenza: su calcio d'angolo battuto da Tosatto, Dalla Santa salta più in alto di tutte e indirizzo il pallone di testa in porta, ma la numero uno vicentina para.

Finisce a reti inviolate.

Nonostante il pareggio il Vicenza Femminile è comunque in testa alla classifica con 61 punti, insegue Trento con 58.



TABELLINO - VFC Venezia Calcio – Vicenza Calcio Femminile, 0-0 (0-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 86’ 19 De Vincenzi), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 68’ 20 Piovani), 6 Battilana, 14 Bauce (da int. 16 Sule), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 10 Kastrati, 2 Gobbato (dal 58’ 11 Dal Bianco).

In panchina: 12 Dalla Via, 15 Scaroni, 13 Pegoraro, 7 Suvet, 17 Lugato, 19 De Vincenzi.

Allenatore: Moreno Dalla Pozza

VFC VENEZIA CALCIO: 1 Paccagnella, 2 Vivian, 4 Amidei, 6 Bortolato, 7 Tosatto, 8 Dalla Santa, 14 Baldassin (c), 16 Tasso, 33 Tonon, 45 Conventi, 90 Centasso.

In panchina: 11 Guizzonato, 12 Skofely, 13 roncato, 19 Boschiero, 22 Romito, 25 Arcangeli, 27 Franz

Allenatore: Giancarlo Murru

Arbitro: Zammarchi Nicolò (Cesena)

Assistenti: Noghera G., Vianello L. (Venezia)

NOTE - Ammonite: 33’ Gobbato, 79’ Bortolato, 89’ Tasso.

Recupero: 0’; 3’