C Femminile: Vicenza Calcio mostra il poker con Mittici (4-0)

Il Vicenza Calcio Femminile resta primo del giorone dopo la vittoria su Mittici di Villanova (Treviso): i tre punti guadagnati portano il bottino a 41 punti su 16 partite giocate. Venezia calcio Femminile e Trento Calcio Femminile inseguono a 37 punti con lo stesso numero di partite giocate.

L'incontro si è disputato domenica in una giornata di sole al campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina: nel primo tempo al 18' è Penzo ad andare in rete. Si va a riposo sul 1-0 per le biancorosse (in maglia verde per richiesta dell'arbitro). Nella ripresa è Bauce a dare la svolta: segna una doppietta. La prima rete arriva al 13' e la seconda al 37': con il secondo gol chiude le danze per il definitivo poker. Tra i due gol di Bauce è capitan Missaggia che segna il 3-0.

TABELLINO - VICENZA-MITTICI, 4-0 (1-0)

VICENZA Calcio Femminile: 1 Dalla Via, 33 Fasoli, 24 Maddalena, 4 Missiaggia (cap), 35 Penzo, 6 Battilana (dal 77' 13 Balestro), 12 Gobbato (dal 64' 3 Broccoli), 30 Montemezzo, 9 Basso (dal 85' 5 Pegoraro), 11 Dal Bianco (dal 78' 20 Frighetto), 2 Bauce (dal 83' 19 Scaroni)

IN PANCHINA: 26 Palmiero Herrera, 19 Scaroni, 5 Pegoraro, 3 Broccoli, 39 Sule, 21 Cattuzzo, 27 De Vincenzi, 20 Frighetto, 13 Balestro

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

MITTICI: 1 Donadel, 2 Sommariva (dal 61' 16 Polese), 3 Zannoni, 4 Da Ros, 5 Torresin, 6 Pillon (cap), 7 Rossi (dal 89' 18 Lorenzon), 8 Modolo (dal 77' 15 Ceccato), 9 Lucca, 10 Sovilla, 11 Zilli (dal 61' 14 Simeoni)

IN PANCHINA: 13 Bertazzon, 14 Simeoni, 15 Ceccato, 16 Polese, 17 Marchesin, 18 Lorenzon

ALLENATORE: Andrea Boscolo

RETI: 18' Penzo; 58', 82' Bauce; 75' Missiaggia.

ARBITRO: Alessandro Pizzi di Bergamo. Assistenti: Visentin G., Tognoni A. (Vicenza)

RECUPERO: 0, 6'.

Alcune foto dell'incontro realizzate da Camilla Tresso per Vicenza Calcio Femminile.