C Femminile: Vicenza Calcio difende il primato a Trento a due turni dalla fine

Crocevia sportivo determinante per il Vicenza Calcio Femminile mercoledì 25 maggio alle 20 e 30 al campo sportivo Mantovani di Mattarello a Trento. Le atlete di mister Moreno Dalla Pozza recuperano il match saltato per covid contro la seconda della classe. Le biancorosse sono in testa alla calssifica e a due giornate dalla fine con il recupero serale si sono attestate sui 67 punti con l'inseguitriceTrento a 65.

Ecco perché stasera per Vicenza vale il pareggio o lo vittoria. Essere battute dalle trentine per capitan Missaggia e compagne significherebbe rischiare di non chiudere in testa alla classifica e quindi compromettere la promozione in serie B.

L'arbitro dell'incontro è Alessandro Dancelli di Brescia e gli assistenti Lorenzo Santini della sezione di Arco-Riva e Salah Eddine Mouizina di Trento.