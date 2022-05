C Femminile: Vicenza Calcio beffata a Trento e perde la testa!

Era un match delicato quello di mercoledì sera per il recupero della giornata saltata a causa delle ultime infezioni di covid. Le biancorosse sapevano che una sconfitta sarebbe potuta valere la perdita del primato in classifica. E infatti hanno pressato sin da subito per cercare di segnare. Hanno dominato nei primi 30', poi per 15' circa sale in cattedra Trento e alla fine lo scontro è equilibrato.

Le biancorosse vanno in vantaggio al 4' del primo tempo e la cosa fa ben sperare: Cattuzzo crossa al centro per la testa di Basso che insacca! E' lo 0-1.

Reagiscono presto le padrone di casa: è pericolosa Tonelli, ma Palmiero Herrera tra i pali non si scompone.

Ritorna il Vicenza a pressare: prima Sule dalla distanza costringe il portiere trentino ad una parata impegnativa; poi la stessa su assist di Basso a pochi passi dallaporta non trova la deviazione decisiva per il raddoppio.

Gol sbagliato, gol subito: e infatti le trentine itrovano il pareggio al 23': Poli segna dall'area su cross di una compagna di sqaudra. E' 1-1. Poi Palmiero Herrera para un gol quasi fatto di Poli, e le nega il raddppio.

Nella ripresa al 38' arriva il raddoppio delle padrone di casa: Erlicher coglie di prima un cross rasoterra e sorprende la portiera vicentina.

TABELLINO - Trento Calcio Femminile-Vicenza Calcio Femminile, 2-1 (1-1)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: 1 Valzogher (c), 41 Bertamini, 27 Lenzi, 19 Tonelli L., 8 Fuganti, 3 Ruaben, 18 Poli (dal 62’ 9 Erlicher), 25 Chemotti (dal 76’ 2 Varrone), 10 Rosa (dal 80’ 21 Antolini), 17 Tonelli A., 7 Settecasi (dal 89’ 5 Lucin).

IN PANCHINA: 22 Callegari, 5 Lucin, 20 Gastaldello, 26 Parisi, 4 Tonetti, 2 Varrone, 21 Antolini, 9 Erlicher, 12 Sartori.

Allenatore: Massimo Spagnolli

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 87’ 20 Piovani), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 71’ 7 Montemezzo), 6 Battilana, 16 Sule (dal 79’ 14 Bauce), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 10 Kastrati , 11 Dal Bianco

IN PANCHINA: 12 Ramon, 14 Bauce, 13 Balestro, 15 Broccoli, 20 Piovani, 17 Pegoraro, 7 Montemezzo, 19 De Vincenzi, 2 Gobbato.

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

ARBITRO: Dancelli Alessandro (Brescia). Assistenti: Santini L. (Arco), Salah E. M. (Trento).

RETI: 4’ pt Basso (V), 23’ pt Poli (T); 37' st Erlicher.

NOTE: Ammonite: 34’ Fuganti, 45+1’ Lenzi, 48’ Penzo, 66’ Basso, 80’ Bauce. Recupero: 2’; 5’.