C Femminile: Vicenza Calcio batte Brixen Obi 2-0 in Alto Adige

Le biancorosse iniziano subito bene e a freddo infilano la rete del Bressanone. Prima azione, primo gol: dopo una decina di secondi Kastrati salta l'avversaria sulla fascia sinistra e crossa, allontana male la difesa di casa che regala il possesso a Cattuzzo, che a sua volta da fuori area calcia di prima intenzione in porta, e trova il gol.

Al 9' da segnalare un salvataggio di Battilana a portiere battuto su tiro del capitano altoatesino Bielak.

Al 25' Basso batte una punizione che finisce verso il secondo palo ma l'estremo difensore di casa Holzer devia in angolo.

Cattuzzo ancora pericolosa in attacco: colpisce una traversa. E al 31' arriva il secondo gol delle biancorosse con Sule su assist di Penzo che raccoglie un bel cross al centro di Maddalena.

Sul 2-0 il Vicenza domina e costruisce ancora azioni da gol con Basso, Sule, Kastrati.

Nella ripresa da segnalare al 21' una bella azione tra Basso e Kastrati: quest'ultima però batte sbilanciata e il pallone va ampiamente fuori obiettivo.

Un minuto dopo dribblig di Bauce che salta le avversarie e si accentra e serve un assist al bacio a Kastrati che però non riesce a deviare bene il pallone tanto da mandarlo in rete.

Successivamente su cross di Montebemmo Penzo devia verso la rete, ma il portiere ospite fa suoa la palla.

Da segnalare anche una combinazione tra Basso e Bauce con quest'ultima che manda milletricamente a lato.

infine a 9' dal fischio dell'arbitro l'azioen più pericolosa delle ospiti: Muhlback in area calcia sul primo palo, ma si allunga Palmiero Herrera che mette in corner.

Finisce 2-0 per i colori biancorossi.

TABELLINO - Brixen Obi – Vicenza Calcio Femminile ,0-2 (0-2)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 57’ 7 Montemezzo), 4 Missiaggia ©, 5 Penzo, 6 Battilana (dal 85’ 20 Balestro), 10 Kastrati (dal 75’ 2 Broccoli), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco (dal 78’ 15 Gobbato), 16 Sule (dal 57’ 14 Bauce)

A disposizione: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 7 Montemezzo, 17 Lugato, 15 Gobbato, 14 Bauce, 20 Balestro. ALLENATORE:

Moreno Dalla Pozza

BRIXEN OBI: 1 Holzer, 23 Bauer, 2 Filippi, 6 Dorfmann, 16 Casal, 8 Santin (dal 73’ 22 Treibenreif), 13 Rieder, 11 Stockner (dal 59’ 3 Muhlback), 18 Gostner (da int. 19 Rieder), 10 Bielak ©, 14 Anranter

A disposizione: 22 Treibenreif, 7 Abler, 3 Muhlback, 19 Rieder

ALLENATORE: Castellaneta M.

RETI: 1’ Cattuzzo (V), 31’ Sule (V)

ARBITRO: D’Agnillo Giorgio (Vasto)

Assistenti: Ali H., Salerno A. (Bolzano)

Recupero: 0’, 3’.