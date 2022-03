C Femminile: Vicenza-Bologna allo stadio Menti domenica 27 marzo, ingresso gratis

Domenica 27 marzo 2022 andrà in scena nel tempio del calcio vicentino il match valevole per la 21esima giornata di campionato di serie C femminile di calcio tra Vicenza Calcio Femminile e Bologna Women. L'incontro è previsto allo stadio Romeo Menti con fischio d'inizio alle 15 e 30.

Il Vicenza Calcio Femminile allenato da Moreno Dalla Pozza è primo in classifica del girone B. Il Bologna è al 9° posto e con una eventuale sconfitta potrebbe finire in zona play-out, motivo per cui le biancorosse dovranno mettere in campo una prestazione di alto livello per mantenere a casa i 3 punti e, possibilmente, allungare sulle inseguitrici.

Le ospiti sono riuscite a conquistare almeno un punto solo nel 50% delle uscite in trasferta: dato che sicuramente favorisce le biancorosse almeno sulla carta. Ma è pura statistica.



L’ingresso allo stadio è gratuito; è richiesto il Super Green Pass e la mascherina FFP2.

Per tutti i tifosi che non riusciranno ad essere presenti è comunque prevista la diretta sulla pagina Facebook di Vicenza Calcio Femminile.