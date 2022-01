C Femminile: rinviata ancora Vicenza-Atletico Oristano

Rinviato per cause dovute alla pandemia il match di recupero dell'undicesima giornata del campionato di serie C girone B tra Vicenza Calcio Femminile e Atletico Oristano femminile che era previsto oggi pomeriggio sul campo di Altavilla Vicentina. La Lega Nazionale Dilettanti ha indicato come data di recupero il 2 febbraio 2022.



Le biancorosse di Moreno Dalla Pozza sono seconde in campionato però con una partita in meno. In vetta ora c'è il Venezia Femminile che è sopra di due punti. In caso di vittoria con la compagine sarda le vicentine si sarebbero portate in testa.Il Vicenza Femminile ha il primato della classifica marcatori con Marta Basso a 13 gol a pari merito con Nadine Nischler del Brixen Obi.