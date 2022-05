C Femminile: lo sgambetto del Riccione costa al Vicenza Calcio la testa in solitaria

Perdono in casa contro Riccione le ragazze del Vicenza Calcio Femminile allenate da Moreno Dalla Pozza. Giocano e costruiscono azioni offensive, segnano, ma non riescono ad evitare la sconfitta.

PRIMO TEMPO: VICENZA-RICCIONE, 1-2

Dopo pochissimi secondi il pallone "lavorato" da Sule per la testa di Basso porta avanti la squadra berica sul 1-0.

Al 9' Penzo libera da marcature (e su assist di Kastrati) calcia a lato della porta

Tra le fila delle romagnole sale in cattedra Gelmetti che è protagonista di alcune azioni che puniscono la squadra di casa.

Al 18' filtrante alto per Gelmetti posizionata all’angolo alto dell’area: l’ex Napoli si gira e calcia a mezz’aria sul secondo palo, trovando un gol spettacolare.

Al 39' rete che arriva ancora grazie ad un’opera calcistica di Gelmetti che con un tiro-cross di esterno inganna Palmiero Herrera, posizionata in avanti per intercettare l’eventuale lancio in mezzo.

SECONDO TEMPO: VICENZA-RIMINI, 1-1

Al 6' della ripresa Kastrati offre un assist in direzione Basso che di testa apre verso Sule smarcatissima: nonostante il portiere avversario fosse spiazzato la giovane attaccante calcia largamente fuori buttando un’occasione ghiottissima.

Al 14' del secondo tempo arriva l'allungo del Rimini: Gelmetti salva un pallone praticamente sul fondo ed in semi-rovesciata rimette in mezzo dove Monetini è libera di appoggiare di testa nella porta indifesa. E' un pesante 1-3 che però non abbatte le vicentine.

Le ragazze di Dalla Pozza reagiscono: al 22’ un tiro dalla distanza di Basso si stampa sulla traversa.

Le biancorosse trovano il gol al 41’: cross di Cattuzzo sul punto di battuta di un calcio di punizione che trova Missiaggia che con la testa manda la palla sulla traversa (la seconda). Ma sulla ribattuta arriva Piovani con la freddezza giusta per non sbagliare il gol a porta vuota. E' il definitivo 2-3 e purtroppo non c'è stato più tempo per raggiungere il pareggio che sarebbe stato un risultato giusto.

Il Vicenza ieri ha risposto alla brutta prestazione di Venezia, ma non è riuscito ad arginare le doti tecniche delle avversarie del Rimini.

Le beriche hanno saputo sfruttare con freddezza alcuni episodi ed al contempo hanno peccato di poco cinismo nonostante le occasioni. A complicare le cose forse qualche svista arbitrale che nega un rosso diretto e due plausibili calci di rigore a favore dei colori biancorossi.

Vicenza non porta a casa punti conla sconfitta e il Trento lom raggiunge in vetta alla clasifica a 61 punti. Tallona a 56 punti in terza posizione Venezia Calcio Femminile.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Femminile Riccione, 2-3 (1-1)



VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli (dal 58’ 15 Gobbato), 7 Montemezzo (dal 70’ 20 Piovani), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo, 6 Battilana, 10 Kastrati, 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco, 16 Sule

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 18 Maddalena, 13 Pegoraro, 14 scaroni, 2 Balestro, 19 De Vincenzi, 17 Lugato

ALLENATORE: Dalla Pozza Moreno



FEMMINILE RICCIONE: 1 Parnoffi, 2 Della Chiara, 3 Monetini, 4 De Biase, 5 Magnani, 6 Asamoah, 7 Perone (c), 8 Calli (dal 69’ 16 Dehima), 9 Colombo (dal 79’ 17 Marcattili), 10 Pederzani, 11 Gelmetti

IN PANCHINA: 12 Mustafic, 13 Albani, 14 Barocci, 15 Ciavatta, 18 Russarollo, 19 Ferrara, 20 Ventura

ALLENATORE: Bragantini Simone



RETI: 1′ Basso (V); 18’, 39’ Gelmetti (R); 59’ Monetini (R), 86’ Piovani (V)

AMMONITE: 60’ Colombo, 63’ Dalla Via, 90+3’ Pederzani

ARBITRO: El Ella Omar Abou (Milano)

Assistenti: Zambon A., Visentin G. (Vicenza)

RECUPERO: 2’; 4’.