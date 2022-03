C Femminile: il Vicenza Calcio stende la Spal con un netto 5-1

La partita testa-coda del girone B della serie C femminile di calcio finisce con il successo delle biancorosse prime in classifica per 5-1 sulla Psal femminile.

Apre le marcature Basso al 8': l'attaccante guadagna un calcio di rigore e realizza la sua 20esima rete.

Un minuto dopo risponde la Spal con capitan Filippini che riceve palla in mezzo all’area a tu per tu col portiere pareggia i conti.

Al 11' traversa su punizione di Chierici e grande occasione per la Spal.

Al 14' raddoppia la giovane attaccante Kastrati che dopo una mischia in area si ritrova sul sinistro una buona palla che calcia al volo e realizza la seconda rete per le biancorosse.

Al 24' Sule segna su assist di capitan Missaggia: un cross basso quello della capinata che arriva sul fondo dopo aver cavalcato sulla fascia: brava l'altra giovane attaccante a trovare il gol in movimento: è il 3-1.

Ma non finisce qui perché al 31' Sule ha l'occasione per una doppietta su assist di Basso, ma non ci arriva.

E sul finire della prima frazione di gioco Marta Basso segna la sua seconda rete su punizione battuta da Sule. E' il 4-1.

Nella ripresa il Vicenza Calcio Femminile impegna particolarmente il portiere della Spal: Rolfini è brava a contenere il passivo di reti.

Infatti c'è solo lo spazio per la quinta rete delle biancorosse: a 3' dalla fine è la capitana che va in gol su passaggio di Bauce. E' il sigillo al risultato sul 5-1.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Spal Calcio Femminile, 5-1 (4-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Dalla Via, 33 Fasoli, 10 Kastrati, 4 Missiaggia (Cap), 35 Penzo (dal 77’ 19 Scaroni), 6 Battilana, 12 Gobbato (dal 77’ 5 Pegoraro), 30 Montemezzo (dal 61’ 13 Balestro), 9 Basso (dal 71’ 3 Broccoli), 11 Dal Bianco, 39 Sule (dal 61’ 2 Bauce)

IN PANCHINA: 26 Palmiero Herrera, 21 Cattuzzo, 27 De Vincenzi, 20 Frighetto, 13 Balestro.

ALLENATORE: Mopreno Dalla Pozza.

SPAL CALCIO FEMMINILE: 1 Rolfini, 2 Calabri (dal 42’ 4 Farinella), 3 Braga F., 9 Pirani, 11 Filippini (cap), 14 Amadori, 16 Barison, 17 Dominici, 18 Braga S., 21 Chierici, 27 Sartori (dal 51’ 7 Sattin; dal 90’ 19 Malvezzi)

IN PANCHINA: 6 Biban, 20 Faccioli, 23 Bragion, 24 Spinelli, 26 Soldani, 31 Cundari

ALLENATORE: Andrea Orrù

RETI: 8’, 43’ Basso (V), 9’ Filippini (S), 14’ Kastrati (V), 24’ Sule (V), 87’ Missiaggia (V)

Ammonite: 58’ Farinella

ARBITRO: Matteo Santinelli di Bergamo.

NOTE: 0’; 3’.