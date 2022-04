C Femminile: il Vicenza Calcio rifila la "manita" all'Isera (0-5) nella trasferta trentina

Vittoria netta per il Vicenza Calcio Femminile che sigla 3 reti nel primo tempo e due nella ripresa all'Isera. Le biancorosse di mister Dalla Pozza portano a casa 3 preziosi punti in vista del rush finale di campionato.

La partita viene sbloccata subito da Sule che sigla lo 0-1. Poi il Vicenza raddoppia 10' dopo con il gol di Basso, dettando successivamente i ritmi della gara. L’Isera prova a rimediare senza avvicinarsi all’obbiettivo e concedendo sul rovesciamento di fronte tante, forse troppe, occasioni alle biancorosse di capitan Missaggia che già nella prima frazione di gioco trovano la terza rete firmata Cattuzzo.

Nella ripresa inizia con maggiore convinzione le padrone di casa che però si devono ricredere al 58′ quando la neo-entrata Bauce segna il gol dello 0-4. Ultima mezz’ora che sembra quasi una formalità, ma che permette a Cattuzzo di trovare la prima doppietta in stagione con un gol bellissimo in chiusura.



TABELLINO - Isera – Vicenza Calcio Femminile 0-5 (0-3)

ISERA: 1 Valenti (dal 83′ 12 Eccel), 6 Pellegrini, 7 Turrini, 8 Bertolini (dal 56′ 22 Comandella), 9 Gazzini (c) (dal 69′ 13 Pace), 10 Muco (dal 62′ 3 Sade), 11 Pisoni, 18 Campostrini, 25 Campana, 30 Manica, 74 Sartori

IN PANCHINA: 2 Stedile, 4 Berte, 23 Planchestainer, 51 Manconi.

Allenatore: Luca Zorzutti.

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Dalla Via, 3 Fasoli (dal 62′ 20 Frighetto), 18 Maddalena (dal 70′ 19 Lugato), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 54′ 7 Montemezzo), 6 Battilana, 10 Kastrati (dal 54′ 14 Bauce), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco (dal 62′ 15 Gobbato), 16 Sule

IN PANCHINA: 12 Palmiero Herrera, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 17 Balestro.

Allenatore: Moreno Dalla Pozza.

RETI: 7′ Sule (V), 18′ Basso (V), 28′, 75′ Cattuzzo (V), 58′ Bauce (V)

Ammonite: 45+2′ Turrini (I)

ARBITRO: Francesco Aloise (Lodi).

Assistenti: Barozzi D. (Rovereto).

Recupero: 3′; 3′

Il servizio fotografico di Camilla Tresso per Vicenza Calcio Femminile