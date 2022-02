C Femminile: il Vicenza Calcio pareggia a Jesi 1-1

Sul campo di Jesi il match inizia col minuto di silenzio dedicato alla richiesta di pace in Ucraina.

Solo 1 punto conquistato dal Vicenza nel match in casa della Jesina dopo una partita molto equilibrata e con poche nette occasioni da rete. La sblocca quasi subito la Jesina con la rete di Tamburini, mentre bisogna aspettare la metà del secondo tempo per vedere la rete dell’1-1, arrivata su rigore trasformato da Basso.

Il Vicenza Femminile nella ripresa ha faticato a fare il proprio gioco complice un ottimo pressing attuato dalle padrone di casa.

La Jesina gioca maggiormente spensierata senza la preoccupazione che invece hanno le biancorosse che prime in classifica lottano per la promozione.

Vicenza resta in testa con 42 punti, segue Trento con 40 e Venezia FC con 38; Brixen invece è a 30 punti ma con due partite da recuperare.



TABELLINO - Jesina Femminile – Vicenza Calcio Femminile, 1-1 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 20 Frighetto, 3 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 5 Penzo, 6 Battilana, 15 Sule, 7 Montemezzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco, 14 Bauce

In panchina: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 16 De Vincenzi, 8 Cattuzzo, 10 Kastrati, 17 Balestro, 18 Suvet

Allenatore: Moreno Dalla Pozza



JESINA FEMMINILE: 12 Generali C., 23 Zambonelli, 20 Gallina, 13 Gambini, 22 Generali F., 10 Fiucci, 2 Picchio (c), 29 Fontana, 6 Modesti, 21 Tamburini, 4 Battistoni

In panchina: 1 Cantori, 25 Prosperi, 14 Mosca, 64 Amaduzzi A., 3 Amaduzzi M., 27 Coscia, 8 Verdini, 17 Cleucci, 5 Crocioni

Allenatore: Emanuele Iencinella



RETI: 4′ Tamburini (J), 68′ Basso (V)

ARBITRO: Cravotta (Città di Castello)



Recupero: 1′; 4′.