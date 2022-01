C Femminile: il Vicenza Calcio domenica nel derby di alta classifica con la capolista Venezia FC

Secondo il calendario le atlete di Moreno Dalla Pozza dovranno recuperare mercoledì 2 febbraio 2022 l'incontro in casa con Oristano (che era previsto il 19 dicembre scorso, 11esima giornata) e anche il match rinviato domenica scorsa con Brixen (13esima giornata).

VICENZA CALCIO-VENEZIA FC SI GIOCA DOMENICA 23/1

Il prossimo incontro valido per la 14esima giornata sarà in casa proprio con la capolista, il Venezia FC femminile (della società che ha il maschile in serie A).

Si gioca domenica 23 gennaio 2022 ore 14 e 30 sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina (Vicenza).

Vicenza e Venezia si incontreranno in un derby giocato in vetta alla classifica: le due squadre, rispettivamente terza e prima, si sono contraddistinte per l'ottima qualità messa in campo. Si affronteranno per quelli che probabilmente sono i 3 punti più importanti della stagione da entrambe le parti.

Sul Venezia c'è poco da dire: 12 partite giocate,10 vittorie ed 1 sola sconfitta; Ilaria Mella, attaccante col numero 20, a 19 anni è già la miglior marcatrice della squadra con 10 reti (quasi un gol a partita).

I RECUPERI STABILITI DALLA LEGA PER IL GIRONE B DELLA SERIE C FEMMINILE

2 febbraio: Vicenza-Atletico Oristano (11ª g)

4 febbraio: Venezia Fc-Portogruaro(13ª g)

6 febbraio: Brixen Obi-Atletico Oristano (9ª g), Triestina-Spal (11ª g), Bologna-Jesina (12ª g), Vis Civitanova-Vfc Venezia (11ª g)

13 marzo: Spal-Brixen Obi (12ª g), Riccione-Vis Civitanova (12ª g)

16 marzo: Trento-Riccione (13ª g), Padova-Spal (13ª g)

*data da destinarsi: Vis Civitanova-Atletico Oristano (13ª g), Mittici-Riccione (14ª g), Vfc Venezia-Padova (14ª g)