C Femminile: Vicenza Calcio batte Venezia FC con un poker (4-0)

Un successo quello di oggi che probabilmente vale l'aggancio in testa per il Vicenza Calcio Femminile: infatti anche se rimane in prima posizione di classifica il Venezia FC (che gioca coi titoli della Permac Vittorio Veneto) a 31 punti, il Vicenza vincendo si attesta a 29 punti ed ha una partita in meno a causa dei rinvii per covid. Quindi le biancorosse hanno ancora la possibilità di scavalcare le arancioneroverdi.

Nel primo tempo è l'attaccante Basso che "mette i puntini sulle i" e costringe le veneziane a giocare in inferiorità psicologica. E' micidiale infatti l'uno-due al 7' e al 15' che porta la sua firma e che manda le due compagini negli spogliatoi con il vantaggio per le ragazze di Moreno Dalla Pozza sul 2-0.

Anche nella ripresa dominano le biancorosse. E nelle fasi finali del secondo tempo con degli inserimenti freschi dalla panchina le biancorosse fanmno ancora male alle lagunari: gol di Kastrati al 90' e rete di chiusura di Sule nel recupero. Finisce 4-0 per Vicenza che dimostra la superiorità nel girone.



TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile- Venezia Calcio Femminile, 4-0 (2-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 75' 7 Montemezzo), 4 Missiaggia (cap) , 8 Cattuzzo, 6 Battilana, 10 Kastrati, 5 Penzo (dal 85' 17 Lugato), 9 Basso (dal 67' 16 Sule), 15 Gobbato, 14 Bauce (dal 80' 11 Dal Bianco). IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 7 Montemezzo, 2 Broccoli, 16 Sule, 17 Lugato, 20 Frighetto, 11 Dal Bianco, 13 Balestro. Allenatore: Moreno Dalla Pozza.

VENEZIA CALCIO FEMMINILE: 4 Risina, 7 Zuanti, 10 Nencioni (cap), 18 Cacciamali, 19 Zizyte, 22 Pinel, 24 Benzaquen, 25 Carleschi, 26 Sclavo, 27 Govetto (dal 57' 30 Dezzotti Pedin), 28 Mantoani. IN PANCHINA: 1 Italiano, 2 Franchetto, 3 Grossi, 5 Martinis, 8 Stefanello, 9 Stankovic, 14 D'Avino, 15 Squizzato, 30 Dezotti Predin. Allenatore: Fabiana Comin

ARBITRO: Gasperotti Silvia (Rovereto)

Assistenti: De Pretto F. (Schio), Tarricone F. (Padova).

RETI: 7',15' Basso (Vi) , 90' Kastrati (Vi) , 90+2' Sule (Vi)

NOTE: pomeriggio soleggiato, temperatura sui 5° C. Ammonite: 37' Sclavo (Ve), 83' Dezzotti Pedin (Ve). Recupero: 2', 4'.

Altre belle foto di Camilla Tresso per Vicenza Calcio Femminile.