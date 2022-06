C Femminile: il Vicenza Calcio batte il Trastevere ed è in finale di Coppa Italia

Partita impegnativa quella di ritorno sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina per il Vicenza Calcio Femminile nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di serie C contro il Trastevere.

Alla fine dopo la vittoria dell’andata sul 2-1 per le biancorosse di coach Moreno Dalla Pozza, la squadre si sono fermate sul 1-1.

Un risultato che permette alle vicentine di passare il turno e presentarsi addirittura in finale a Firenze.

L’avversaria uscirà dal match tra Jesina e Ternana.



La partita si è sbloccata nel secondo tempo al 29’ con il gol di Serao per le capitoline.A sette minuti dalla fine è Basso che pareggia su assist di Cattuzzo.