C Femminile: il Vicenza batte in casa il Brixen Obi per 6-0

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Brixen Obi, 6-0 (5-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 26 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 52’ 20 Piovani), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 52’ 7 Montemezzo), 6 Battilana, 16 Sule (dal 62’ 17 Lugato), 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 73’ 15 Scaroni), 10 Kastrati, 11 Dal Bianco (dal 67’ 2 Gobbato)

A disposizione: 1 Dalla Via, 14 Bauce, 13 Balestro, 15 Scaroni, 20 Piovani, 17 Lugato, 7 Montemezzo, 19 De Vincenzi, 2 Gobbato

All. Moreno Dalla Pozza

BRIXEN OBI: 21 Graus, 16 Casal, 4 Oberhuber, 6 Dorfmann, 20 Nischler, 17 Maloku (dal 79’ 22 Treibenreif), 44 Kerschdorfer, 8 Santin (dal 88’ 7 Abler), 9 Reiner, 10 Bielak (c), 13 Rieder L. (da int. 23 Bauer)

A disposizione: 19 Rieder A., 7 Abler, 23 Bauer, 22 Treibenreif

All. Marco Castellaneta

RETI: 2’ Kastrati (V); 11’, 38’ Sule (V); 33’ Cattuzzo (V); 36’ Dal Bianco (V); 53’ Missiaggia (V)

Arbitro: Sangiorgi Giuseppe (Imola)

Assistenti: Teolis M. (Cassino), Pettenuzzo N. (Vicenza)

Recupero: 0’; 0’.

Le foto del match Vicenza-Brixen sccattate durante il mach di Camilla Tresso per Vicenza Calcio Femminile