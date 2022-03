C Femminile: il Vicenza Calcio cuce il cappotto al Padova (0-6)

Nel primo tempo il Vicenza Calcio Femminile mette subito sotto il Padova con un netto 0-4.

Apre le danze al 10’ Basso che segna il 22esimo gol per le beriche: su ribattuta della difesa avversaria Kastrati al volo appoggia per Basso di fronte alla porta: colpo a botta sicura .

E dopo due palle insidiose di Kastrati per le avversarie che però riescono ad arginare l'attaccante vicnetina, la stessa al 25' offre un ottimo assist a Penzo che signa la sua seconda rete in stagione.

Al 32' Sule segna su assist di Basso e segna il terzo gol.

Quattro minuti dopo al 36' è Kastrati a creare un'azione da gol che manda in rete Penzo. per lei doppietta.

Nella ripresa si ritorna in campo sullo 0-4 per le vicentine. Dopo solo 4' su cross di Dal Bianco la scatenata attaccante kosovara Kastrati ierisce a toccare di testa e a spedire il pallone alle spalle del portiere e in rete. E' lo 0-5.

Al 13' della ripresa il gol numero 6: lo segna Bauce (è il suo settimo centro in campionato) su assist di Basso che porta la palla attraversando buona parte del campo ed evitando in dribbling tre avversarie, arriva sul fondo e poi passaalla compagna un pallone millimetrico pronto per finire in rete.

Sullo 0-6 le indomite biancorosse hanno ancora altre occasioni di gol con Montemezzo, Scaroni e Kastrati.



TABELLINO - Padova Femminile - Vicenza Calcio Femminile, 0-6 (0-4)

PADOVA FEMMINILE: 1 Polonio, 3 Biasiolo, 4 Fabbruccio (capitano), 11 Carli (dal 68’ 19 Taverna), 17 Michelon, 20 Costantini (dal 42’ 15 Didoné), 21 Gallinaro, 22 Spagnolo (dal 68’ 41 Gottardo), 26 Tiberio, 31 Zoppi, 43 Cuci (da int. 42 Pittarello). In panchina: 5 Visconti, 12 Crespan, 14 Gastaldin, 15 Didoné, 16 Callegaro, 18 Amistà, 19 Taverna, 41 Gottardo, 42 Pittarello

Allenatore: Filippo Obetti

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 76’ 13 Pegoraro), 4 Missiaggia (capitano), 5 Penzo, 6 Battilana, 10 Kastrati, 8 Cattuzzo (dal 57’ 7 Montemezzo), 9 Basso (dal 66’ 19 Scaroni), 11 Dal Bianco (dal 63’ 15 Gobbato), 16 Sule (dal 57’ 14 Bauce) In panchina: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 7 Montemezzo, 20 Frighetto, 15 Gobbato, 14 Bauce, 17 Balestro

Allenatore Moreno Dalla Pozza.

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola di Legnano. Assistenti: Basile A., Granziero L. (Padova).

Reti: 10’ Basso (V); 25’, 36’ Penzo (V); 32’ Sule (V); 49’ Kastrati (V); 58’ Bauce (V).

Ammonite: 44’ Carli (P); 48’ Tiberio (P); 60’, 74’ Biasiolo (P); 72’, 82’ Taverna (P).

Espulse: 74’ Biasiolo (P); 82’ Taverna (P).

Recupero: 3’; 4’.