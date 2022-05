C Femminile: domenica 22 maggio il Vicenza Calcio in casa con Brixen Obi

Dopo il rinvio dello scontro diretto col Trento, il Vicenza di mister Dalla Pozza cercherà di assicurarsi il titolo tra le mura amiche in questa 28esima giornata contro le altoatesine del Bressanone (Brixen OBI). La seconda della classe che potrebbe insidiare le vicentine, il Trento, domenica 22 maggio è impegnata nella difficile trasferta di Riccione.

Anche le biancorosse dovranno mettercela tutta con il Brixen Obi, squadra che ha avuto delle difficoltà nella seconda parte del campionato, ma che in rosa ha dei buoni talenti.

Di recente le altoatesine hanno infilato 4 vittorie consecutive, e puntano a conquistare il quarto posto in campionato.

Con la seconda miglior difesa del girone ed un attacco niente male (Nischler, nonostante sia stata lontana dal campo per ragioni di salute, è ancora la quarta miglior marcatrice) il Brixen si preannuncia un avversario ostico anche per il Vicenza

La squadra di mister Dalla Pozza invece domina ogni classifica tra punti, differenza reti, gol fatti, gol subiti, e miglior marcatrice.



Appuntamento domenica 22 magggio 2022 alle ore 15 e 30 allo stadio di Tavernelle di Altavilla in via Lago di Carezza.