C Femminile: domenica 20 febbraio il Vicenza Calcio ospita Mittici

Domenica 20 febbraio 2022 il Vicenza Calcio Femminile ospiterà il Mittici per la 17esima giornata di serie C. Sulla carta sembrerebbe essre una partita agevole per le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza: Le beriche sono prime in classifica e le biancoblù trevigiane sono le ultime della classe.

La posizione del Mittici però rischia di ingannare: la settimana scorsa infatti il Trento, una delle squadre più in forma del campionato femminile di C, ha faticato a conquistare i 3 punti.



Le biancorosse però sono determinate a portare a casa la vittoria per impedire di farsi soffiare la testa del girone dal Venezia FC. E di cenrto non si illudono di avere già in tasca il risutlato: ci sarà da lottare coem ogni domenica. La partita si prospetta assai interessante.Si gioca al campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina (via Lago di Carezza, 1): fischio d'inizio alle 14 e 30.