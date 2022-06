C Femminile, Coppa Italia, semifinale: all'andata in trasferta il Vicenza Calcio batte il Trastevere 2-1

A Trastevere il Vicenza Calcio di mister Moreno Dalla Pozza si impone con un 2-1 nei primi 90' (dei 180' complessivi della semifinale di Coppa Italia): gol di Basso nel primo tempo al 36' che infila un pallonetto in porta delle capitoline con un tiro-cross che non sembrava insidioso. Nella ripresa raddoppiano le biancorosse con Bauce al 8' con un tiro a giro che finisce nell'angolino sul secondo palo. Sul 2-0 le romane reagiscono ma passano solamente a 6 minuti dalla fine con Serao di testa su cross di Skorge. Concludono pericolose in attacco le vicentine con Broccoli che sfiora l'ulteriore allungo in pieno recupero.

Domenica prossima si gioca in casa.

TABELLINO - Trastevere Calcio W – Vicenza Calcio Femminile, 1-2 (0-1)

TRASTEVERE CALCIO W: 1 Di Tomassi, 2 Colini, 3 Percuoco, 4 Ferrazza (c), 5 Skorge, 6 Ballmert, 7 Biasotto (dal 76’ 18 Fiorini), 8 Boldorini, 9 Serao, 10 Sgambato, 11 Lore.

IN PANCHINA: 12 Marescalchi, 13 Berarducci, 15 Panichi, 16 Massimi, 17 Pagano.

ALLENATORE: Niccolò Massaccesi.

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Dalla Via, 3 Fasoli, 18 Maddalena, 4 Missiaggia (c), 7 Montemezzo, 6 Battilana, 16 Sule, 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 89’ 19 Scaroni), 14 Bauce (dal 61’ 2 Broccoli), 15 Gobbato.

IN PANCHINA: 12 Palmiero Herrera, 5 Pegoraro, 20 Suvet, 11 Dal Bianco, 17 Lugato, 10 De Vincenzi, 13 Balestro.

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

RETI: 36’ Basso (V), 53′ Bauce (V), 86’ Serao (T)

NOTE - Ammonite: 30’ Percuoco. Recupero: 2’; 4’.