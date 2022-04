C Femminile: al Vicenza bastano 45' per battere il Portogruaro (5-2)

Buona prestazione del Vicenza Calcio Femminile che batte per 5-2 il Portogruaro.Primo tempo ottimo (5 gol in 45') e secondo tempo un po' troppo superficiale per una squadra che punta alla promozione.

A sbloccare le marcature è Basso dopo 7’ con un colpo di testa fin troppo facile (complice una clamorosa disattenzione difensiva). Poi Sule raddoppia quando nell’1 contro 1 trova la freddezza necessaria per battere l’estremo difensore avversario Durigon.

Terzo gol firmato Penzo al 25' che in scivolata fa tunnel al portiere mal posizionato. Torna in rete Sule per la quarta marcatura al 31', che, dopo aver scartato il portiere, va in gol.

Infine doppietta anche per Penzo che al 44' realizza un tiro al volo da fuori area, la palla colpisce la traversa nella parte sotto si infila oltre la linea bianca: è il 5-0.

Nella ripresa il Vicenza appagato tira i remi in barca e gestisce, mentre il Portogruaro reagisce. Il capitano Battaiotto al 32' sigla una rete dopo un coast-to-coast esemplare: è il 5-1.

Nel finale, dopo numerosi errori in fase di impostazione delle biancorosse che regalano a più riprese palla alle avversarie, il Vicenza concede pure un rigore: il fallo è commesso da Maddalena. Volpatti va sul dischetto degli 11 metri e trasforma battendo Palmiero Herrera portando il risultato finale sul 5-2.

Grazie anche alla sconfitta rimediata in casa dal Trento contro il Venezia, il Vicenza si porta a +5 in classifica e domina il girone.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Portogruaro Calcio Femminile, 5-2 (5-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli (dal 72’ 20 Frighetto), 18 Maddalena, 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (da int. 7 Montemezzo), 6 Battilana, 14 Bauce (dal 83’ 13 Pegoraro), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco (dal 62’ 15 Gobbato), 16 Sule (da int. 2 Broccoli).

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 10 Piovani,,19 De Vincenzi.

Allenatore: Moreno Dalla Pozza

PORTOGRUARO CALCIO FEMMINILE: 12 Durigon, 22 Minutello (dal 60’ 18 Bigaran), 4 Molinaro, 25 Spollero (dal 86’ 20 Vignadel), 15 Chiarot (dal 54’ 5 Volpatti), 6 Gava, 24 Spinelli (dal 65’ 17 Piemonte), 16 Roveretto (dal 51’ 21 Zamberlan), 7 Finotto, 11 Battaiotto (c), 8 Matiz

IN PANCHINA: 13 Gava, 10 Gashi, 2 De Fazio.

Allenatore: Giancarlo Maggio

RETI: 7′ Basso; 15’, 31’ Sule; 25’, 44’ Penzo (V); 77’ Battaiotto; 88’ Volpatti (r).

Arbitro: Ceriello Emanuele (Chiari).

Recupero: 0’; 2’.