C Femminile: al Menti è festa per Vicenza che batte Bologna 3-0

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile-Bologna Women, 3-0 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena, 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 71′ 7 Montemezzo), 6 Battilana, 10 Kastrati, 8 Cattuzzo (dal 87′ 17 Balestro), 9 Basso (dal 77′ 2 Broccoli), 11 Dal Bianco (dal 81′ 15 Gobbato), 16 Sule (dal 67′ 14 Bauce)

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 20 Frighetto. Allenatore: Moreno Dalla Pozza.

BOLOGNA WOMEN: 1 Bassi (c), 5 Simone (dal 60′ 11 Stagni), 6 Rambaldi (dal 70′ 2 Giuliano), 8 Racioppo (dal 70′ 14 Sovrani), 4 Marcanti (dal 87′ 18 Venturi), 15 Cavazza, 10 Zanetti, 19 Arcamone, 7 Perugini (dal 49′ 9 Giuliani), 3 Sciarrone, 17 Hassanaine

IN PANCHINA: 12 Bolognini. Allenatore: Michelangelo Galasso

ARBITRO: Samuele Bottacin (Mestre). Assistenti: Campana E., Marchi F. (Vicenza)

RETI: 4' pt, 20' st′ Basso (V), 12' st Sule (V)

Ammonite: 35′ Rambaldi (B), 10' st Kastrati (V), 18' st Basso (V)

Recupero: 3′, 3′.