Brocchi (LR Vicenza) ringrazia i tifosi biancorossi per l'annunciata presenza massiccia allo stadio

«Non ho più parole da spendere per i nostri tifosi, per la città, per quello che ci stanno dando, perché in una situazione del genere sentire questo calore, questo aiuto, questa voglia e volontà è un qualcosa di grande, quindi devo ringraziarli, per l’ennesima volta». Lo ha affermato nella conferenza pre gara l'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi che sabato 20 novembre 2021 alle 18 e 30 sarà sul manto erboso del Menti contro il sue ex compagno di squadra Pippo Inzaghi allenatore del Brescia.



«GUAI ABUSARE DELLA PAZIENZA DEI TIFOSI»

«Loro (i tifosi boancorossi, ndr) hanno capito il momento, le difficoltà e stanno cercando di darci una mano incredibile - continua il Mister dei biancorossi -. Allo stesso tempo, noi non possiamo abusare di questo, perché meritano gratificazioni e meritano di poter gioire, di essere contenti per quello che mettiamo in campo».

«LA SQUADRA DEVE CRESCERE, BASTA ALIBI»

Sui problemi della suqadra mister Brocchi ha affermato: «Con la società abbiamo un dialogo continuo, quotidiano. Sappiamo che questa squadra da un punto di vista caratteriale e anche da un punto di vista mentale deve crescere: deve imparare a sopportare e saper gestire momenti difficili della gara - sottolinea Brocchi -. Non si può pensare di poter dominare gli avversari per 90 minuti, è impensabile, soprattutto in serie B e quindi bisogna alzare questo livello». «Inoltre è normale che dal punto di vista tattico, sappiamo bene che potrebbe servire ancora qualche elemento: lo hanno detto i dirigenti, l’ha detto il nostro direttore. Noi dobbiamo pensare al grande gruppo che abbiamo. Dobbiamo far sì che l’unione e il lavoro collettivo di tutti gli interpreti possa sopperire ad eventuali carenze" tecnico tattiche.

L'ESORTAZIONE DI BROCCHI AI GIOCATORI DEL LR VICENZA

«Voglio vedere un gruppo di leoni - afferma il mister del LR Vicenza -, un gruppo infiammato, voglio vedere un gruppo che lotta, che combatte, un gruppo aggressivo, un gruppo che non aspetta l’avversario ma che va ad aggredirlo e questo deve essere il segnale che dobbiamo dare ed è quello che mi aspetto dai ragazzi con il Brescia».