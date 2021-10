Brocchi (LR Vicenza): "Oggi in campo con la Reggina ci vuole lo stesso spirito di Lignano!"

«Spero di vedere (oggi alle 14 con la Reggina al Menti, ndr) lo stesso spirito messo in campo contro il Pordenone, l’aiutarsi a vicenda perché tutti devono essere coinvolti, sia chi partirà come titolare, sia chi subentrerà. Vinciamo e perdiamo tutti insieme». L'ha affermato nelle dichiarazioni prepartita mister Cristian Brocchi che ha avuto un fine settimana di pausa per conoscere meglio pregi e difetti del LR Vicenza e migliorare le relazioni con i biancorossi.Un pensiero Brocchi l'ha rivolto anche verso i tifosi che ora possono accedere allo stadio in buon numero: «Sarà il nostro valore aggiunto, è troppo importante averli con noi ed essere trascinati da loro nei momenti difficili della partita, dove ti fanno tirare fuori qualche forza in più o in quelli belli ti danno un’ulteriore spinta per lottare».