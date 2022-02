Brocchi (LR Vicenza): «Lavorare, lavorare, lavorare ... e i risultati escono!»

E' dispiaciuto mister Cristian Brocchi nel dopo partita perché la squadra ha buttato alle ortiche il doppio vantaggio iniziale.

«Peccato - ha dichiarato l'allenatore del LR Vicenza - perché la squadra aveva giocato un ottimo primo tempo e purtroppo al primo errore (al 42', ndr) abbiamo preso goal e questo ha condizionato il secondo tempo, contro una squadra forte».

«Oggi - ha proseguito Brocchi - abbiamo recuperato un altro punto sulle dirette concorrenti».

«Dobbiamo continuare a lavorare ed essere ancora più determinati rispetto ad oggi - ha sottolineato -, perché abbiamo dato dimostrazione che quando si lotta con tenacia, ardore, con spirito di gruppo, poi possono venire fuori i risultati importanti».



«Noi non possiamo assolutamente pensare che sia finita - stigmatizza Brocchi -, e non lo pensiamo, non lo accettiamo e non lo vogliamo».E poi conclude l'allenatore del Lane: «Quindi dobbiamo continuare, prenderci le critiche (quando ce lo meritiamo) e poi rialzare la testa, fare scudo e lavorare, lavorare e lavorare».