Brocchi (LR Vicenza) ai biancorossi: "Non ci sono alibi o sfortuna: siate squadra!"

L'allenatore del LR Vicenza affronta domenica 3 ottobre 2021 alle 16 e 15 allo stadio di Lignano Sabbiadoro (stadio "Guido Teghil", provincia di Udine) la sua seconda giornata di campionato con una squadra che è fanalino di coda a zero punti. L'avversario è il Pordenone che di punti in classifica ne ha solo uno ed è penultimo. Battere i ramarri per i biancorossi sarebbe un passettino per risalire la china.

"Il peso di questo inizio di stagione privo di risultati positivi, incide molto sulla testa - ha affermato mister Brocchi al punto stampa prepartita -. Non dobbiamo aggrapparci ad alibi o alla sfortuna. Bisogna andare in campo consapevoli di quello che dobbiamo fare, cercando di giocare liberi di testa e con un atteggiamento propositivo. Non è il singolo che può far uscire la squadra da un momento così - ha sottolineato l'ex giocatore di seri A -, ma dev’essere il gruppo a tirare fuori tutta la forza che ha dentro per far scattare quella scintilla che poi ti permette di affrontare le settimane e le partite con un peso diverso".