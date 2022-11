Biancorossi in 500 al Gavagnin Nocini per Virtus Verona-LR Vicenza: restrizioni stradali e parcheggi dedicati ai tifosi

Saranno almeno 500 i tifosi biancorossi in trasferta sabato 12 novembre nel tardo pomeriggio a Verona per assistere al match tra la squadra allenata da Gigi Fresco e il LR Vicenza.

Attenzione però che la società rossoblù e il Comune di Verona comunicano che vi saranno una serie di restrizioni attorno al centro sportivo dedicato a Mario Gavagnin e a Sinibaldo Nocini nel Quartiere Borgo Venezia del capoluogo scaligero.

Restrizioni attuate per sicurezza e fluidità del traffico.

LE RESTRIZIONI STRADALI A BORGO VENEZIA

La nota afferma: “In occasione della gara di campionato tra Virtus Verona e LR Vicenza, prevista allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona sabato 12 novembre 2022 con calcio d’inizio alle ore 17 e 30, saranno previste delle restrizioni e chiusure al traffico nella zona del quartiere di Borgo Venezia.

Dalle ore 15, fino a completo deflusso di atleti e tifoseria ospite, sarà prevista la chiusura totale al transito automobilistico e pedonale di via Montorio, dall’incrocio con via Montelungo fino all’incrocio con via Cornelio Nepote.

Nella stessa fascia oraria di sabato sarà in vigore il divieto assoluto di sosta in via Montorio/angolo via Nepote fino all’incrocio via Montelungo e nel piazzale di via Montorio in coincidenza dell’ingresso agli impianti sportivi.

Ai tifosi ospiti è fortemente consigliata l’uscita autostradale di Verona Est, con proseguimento sulla Tangenziale Est fino all’uscita via Mattarana-Borgo Venezia e da lì fino al parcheggio ospiti designato in via Montelungo.

Per accedere all’ingresso dei tifosi locali e della stampa, è consigliato seguire il percorso da ovest seguendo via Girolamo della Corte fino a via Montorio”.